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المنافسة تشتعل في جميع المسابقاتعلي الماص يعتلي قمة ترتيب مسابقة الرجال ببطولة عبدالله بن أحمد ناس للبولينج

11/17/2023 7:17:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اعتلى‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬الماص‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬بمسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬ببطولة‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬للبولينج‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بعدما‭ ‬جمع‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬2175‭ ‬نقطة‭ ‬كما‭ ‬صعد‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬مصطفى‭ ‬جناحي‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬2110‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬2099‭ ‬نقطة‭ ‬ومن‭ ‬بعد‭ ‬مواطنه‭ ‬محمد‭ ‬الموسوي‭ ‬رابعا‭ ‬2079‭ ‬نقطة‭ ‬ثم‭ ‬مواطنه‭ ‬أصيل‭ ‬الرومي‭ ‬خامسا‭ ‬2075‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬خطف‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬1958‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬الكويتي‭ ‬يعقوب‭ ‬الشطي‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬1956‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬إياد‭ ‬الأميري‭ ‬ثالثا‭ ‬1897‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬الشاووش‭ ‬رابعا‭ ‬1787‭ ‬نقطة‭ ‬وحميد‭ ‬تقي‭ ‬خامسا‭ ‬1778‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬يواصل‭ ‬السعودي‭ ‬يوسف‭ ‬سالم‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬2011‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬عادل‭ ‬عبدالله‭ ‬ثانيا‭ ‬2004‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬عبدالله‭ ‬ثالثا‭ ‬1993‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودي‭ ‬بندر‭ ‬اليابه‭ ‬رابعا‭ ‬1964‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬خامسا‭ ‬1935‭ ‬نقطة‭.‬

وضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬تتربع‭ ‬اللاعبة‭ ‬ليلى‭ ‬الجناحي‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬الصدارة‭ ‬1679‭ ‬نقطة‭ ‬ونورة‭ ‬سلطان‭ ‬ثانية‭ ‬1636‭ ‬نقطة‭ ‬ومرسيل‭ ‬سلطان‭ ‬ثالثة‭ ‬1533‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودية‭ ‬وسام‭ ‬الحربي‭ ‬رابعة‭ ‬1494‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنتها‭ ‬أميرة‭ ‬الدوسري‭ ‬خامسة‭ ‬1480‭ ‬نقطة‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬الجوائز‭ ‬اليومية‭ ‬لأعلى‭ ‬المحاولات‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬الماص‭ ‬عن‭ ‬مسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬782‭ ‬نقطة،‭ ‬وفوز‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬بمسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬685‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬السعودية‭ ‬مشاعل‭ ‬بمسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬514‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬عبدالله‭ ‬بمسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬671‭ ‬نقطة‭.‬

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