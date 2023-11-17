المنافسة تشتعل في جميع المسابقاتعلي الماص يعتلي قمة ترتيب مسابقة الرجال ببطولة عبدالله بن أحمد ناس للبولينج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اعتلى اللاعب علي الماص قمة الترتيب بمسابقة الرجال ببطولة المرحوم عبدالله بن أحمد ناس للبولينج والتي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينج على صالة أرض المرح حتى 25 نوفمبر الجاري بعدما جمع في رصيده 2175 نقطة كما صعد اللاعب محمد مصطفى جناحي للمركز الثاني 2110 نقطة وتراجع الكويتي محمد عبدالله الذي كان في الصدارة إلى المركز الثالث 2099 نقطة ومن بعد مواطنه محمد الموسوي رابعا 2079 نقطة ثم مواطنه أصيل الرومي خامسا 2075 نقطة.
وفي مسابقة الكبار خطف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود حامل اللقب في النسخة الماضية صدارة الترتيب 1958 نقطة وتراجع الكويتي يعقوب الشطي للمركز الثاني 1956 نقطة والكويتي إياد الأميري ثالثا 1897 نقطة ومحمد الشاووش رابعا 1787 نقطة وحميد تقي خامسا 1778 نقطة.
وفي مسابقة الشباب يواصل السعودي يوسف سالم صدارة الترتيب 2011 نقطة والكويتي عادل عبدالله ثانيا 2004 نقطة ومواطنه عبدالرزاق عبدالله ثالثا 1993 نقطة والسعودي بندر اليابه رابعا 1964 نقطة ومحمد الأنصاري خامسا 1935 نقطة.
وضمن مسابقة السيدات تتربع اللاعبة ليلى الجناحي على عرش الصدارة 1679 نقطة ونورة سلطان ثانية 1636 نقطة ومرسيل سلطان ثالثة 1533 نقطة والسعودية وسام الحربي رابعة 1494 نقطة ومواطنتها أميرة الدوسري خامسة 1480 نقطة.
هذا وقد أسفرت نتائج الجوائز اليومية لأعلى المحاولات عن فوز كل من علي الماص عن مسابقة الرجال 782 نقطة، وفوز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود بمسابقة الكبار 685 نقطة وفوز السعودية مشاعل بمسابقة السيدات 514 نقطة وفوز الكويتي عبدالرزاق عبدالله بمسابقة الشباب 671 نقطة.
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