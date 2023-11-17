الجنائية الدولية: خمس دول تطلب تحقيقا في جرائم الحرب الإسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في "جرائم حرب ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية".
وجاء في بيان نشره رئيس المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على الموقع الرسمي للمحكمة اليوم الجمعة، إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
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