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الجنائية الدولية: خمس دول تطلب تحقيقا في جرائم الحرب الإسرائيلية

11/17/2023 7:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في "جرائم حرب ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية".


وجاء في بيان نشره رئيس المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على الموقع الرسمي للمحكمة اليوم الجمعة، إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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