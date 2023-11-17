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أبو عبيدة يكشف ما يحدث على أرض المعركة

11/17/2023 7:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام مواصلة عمليات الدفاع والتصدي للقوات الإسرائيلية "الغازية" التي تتوغل في مدينة غزة من محاور عدة وتستمر في التوغل في غرب بيت لاهيا وفي بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأشار إلى قيام قوات القسام بالقصف المدفعي على مناطق التوغل أو مناطق التجمع داخل غزة وفي محيطها، وإطلاق الصواريخ قصيرة المدى من طراز رجوم وقذائف الهاون، واستهداف سلاح المدفعية مواقع في المدن المحتلة أبرزها تل أبيب وعسقلان بالرشقات الصاروخية.

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