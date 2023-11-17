أبو عبيدة يكشف ما يحدث على أرض المعركة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام مواصلة عمليات الدفاع والتصدي للقوات الإسرائيلية "الغازية" التي تتوغل في مدينة غزة من محاور عدة وتستمر في التوغل في غرب بيت لاهيا وفي بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأشار إلى قيام قوات القسام بالقصف المدفعي على مناطق التوغل أو مناطق التجمع داخل غزة وفي محيطها، وإطلاق الصواريخ قصيرة المدى من طراز رجوم وقذائف الهاون، واستهداف سلاح المدفعية مواقع في المدن المحتلة أبرزها تل أبيب وعسقلان بالرشقات الصاروخية.
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