عودة خدمات الاتصالات جزئيا في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة

عودة خدمات الاتصالات جزئيا في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة
التاريخ
11/17/2023 7:12:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عودة خدمات الاتصالات جزئيا في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة.
كما أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية المشرفة على معبر رفح مع مصر مساء اليوم الجمعة، إدخال 17 ألف ليتر من الوقود الى قطاع غزة لتغذية مولدات الكهرباء العائدة لشركة الاتصالات.
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