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عودة خدمات الاتصالات جزئيا في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة

11/17/2023 7:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عودة خدمات الاتصالات جزئيا في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة.
كما أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية المشرفة على معبر رفح مع مصر مساء اليوم الجمعة، إدخال 17 ألف ليتر من الوقود الى قطاع غزة لتغذية مولدات الكهرباء العائدة لشركة الاتصالات.

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