السفير القهيوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإرتيري

السفير القهيوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإرتيري
التاريخ
11/17/2023 7:12:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدّم السفير أمجد القهيوي، اليوم الجمعة، أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس دولة إرتيريا الصديقة، أسياس أفورقي، كسفيرٍ معتمدٍ وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة إرتيريا خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة أسمرة.
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