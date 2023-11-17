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السفير القهيوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإرتيري

11/17/2023 7:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدّم السفير أمجد القهيوي، اليوم الجمعة، أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس دولة إرتيريا الصديقة، أسياس أفورقي، كسفيرٍ معتمدٍ وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة إرتيريا خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة أسمرة.

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