تعيين جزائري مبعوثا شخصيا لغوتيرش إلى السودان

تعيين جزائري مبعوثا شخصيا لغوتيرش إلى السودان
التاريخ
11/17/2023 7:12:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان.
ويخلف لعمامرة، الألماني فولكر بيريتس الذي استقال شهر سبتمبر الماضي.
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