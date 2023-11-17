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تعيين جزائري مبعوثا شخصيا لغوتيرش إلى السودان

11/17/2023 7:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان.
ويخلف لعمامرة، الألماني فولكر بيريتس الذي استقال شهر سبتمبر الماضي.

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