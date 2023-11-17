نحو 830 ألف نازح يمكثون حاليا في 154 منشأة تابعة للأونروا بغزة

نحو 830 ألف نازح يمكثون حاليا في 154 منشأة تابعة للأونروا بغزة
التاريخ
11/17/2023 7:12:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ، أن "نحو 830 ألف نازح يمكثون حاليا في 154 منشأة تابعة للوكالة في جميع محافظات قطاع غزة بما فيها الشمال".
وأضافت الوكالة الأممية، في بيان، أن "قرابة 1.6 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة نزحوا، منذ 7 تشرين الأول الماضي".
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