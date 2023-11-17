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نحو 830 ألف نازح يمكثون حاليا في 154 منشأة تابعة للأونروا بغزة

11/17/2023 7:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ، أن "نحو 830 ألف نازح يمكثون حاليا في 154 منشأة تابعة للوكالة في جميع محافظات قطاع غزة بما فيها الشمال".
وأضافت الوكالة الأممية، في بيان، أن "قرابة 1.6 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة نزحوا، منذ 7 تشرين الأول الماضي".

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