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لا للعلاج بالريموت كونترول

11/17/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعذروني‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬مقالي‭ ‬ليوم‭ ‬أمس‭ ‬يتعلق‭ ‬بحكايتين‭ ‬عن‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬وزراعة‭ ‬الكلى،‭ ‬وأحدثكم‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬أمر‭ ‬صحي‭ (‬ولا‭ ‬أقول‭ ‬طبي‭)‬،‭ ‬وأبدأ‭ ‬بحكاية‭ ‬أم‭ ‬الجعافر‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬‮»‬زوجتي‭ ‬وحلم‭ ‬حياتي‭/ ‬بين‭ ‬ماض‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬وآت‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الاعتذار‭ ‬للشاعر‭ ‬جورج‭ ‬جرداق‭ ‬والمطربة‭ ‬ام‭ ‬كلثوم،‭ ‬فقد‭ ‬ظلت‭ ‬تعاني‭ ‬لسنوات‭ ‬آلاماً‭ ‬مبرحة‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬والكتف،‭ ‬بسبب‭ ‬اختلال‭ ‬خلقي‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬فقرات‭ ‬الظهر‭ ‬العلوية‭ ‬والعنق،‭ (‬سكوليوزز‭ ‬بلغة‭ ‬الفرنجة‭) ‬وكان‭ ‬الله‭ ‬رحيما‭ ‬بها‭ ‬ولم‭ ‬تعان‭ ‬اي‭ ‬متاعب‭ ‬أو‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬حياتها‭ ‬الأولى،‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬عادة‭ ‬ممن‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬ذلك‭ ‬الاختلال‭ ‬وسافرت‭ ‬بها‭ ‬شرقاً‭ ‬وغرباً،‭ ‬حتى‭ ‬صرت‭ ‬‮«‬مثقفاً‮»‬‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الصحية،‭ ‬ولأن‭ ‬المريض‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬فم‭ ‬التمساح،‭ ‬فقد‭ ‬كنا‭ ‬نسأل‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬عن‭ ‬اختصاصيين‭ ‬في‭ ‬أمور‭ ‬الأعصاب‭ ‬والعمود‭ ‬الفقري‭.‬

وذات‭ ‬مرة‭ ‬تلقت‭ ‬زوجتي‭ ‬معلومة‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬طبيباً‭ ‬شاطراً‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬عربية‭ ‬ما،‭ ‬وألحت‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬مخاطبته‭ ‬هاتفياً‭ ‬لأخذ‭ ‬موعد‭ ‬معه،‭ ‬ولأنه‭ ‬لا‭ ‬صوت‭ ‬يعلو‭ ‬فوق‭ ‬صوت‭ ‬أم‭ ‬المعارك‭ ‬فقد‭ ‬اتصلت‭ ‬بالطبيب‭ ‬الجراح‭ ‬الذي‭ ‬سألني‭ ‬أسئلة‭ ‬عامة‭ ‬عن‭ ‬حالتها،‭ ‬وفور‭ ‬سماع‭ ‬أجوبتي‭ ‬شرع‭ ‬صاحبنا‭ ‬يحدثني‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الجراحة‭ ‬التي‭ ‬سيجريها‭ ‬للمدام‭ ‬بإعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬الفقرات‭ ‬كذا‭ ‬وكذا‭ ‬في‭ ‬ظهرها،‭ ‬بحيث‭ ‬تستطيع‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية،‭ ‬و«أنا‭ ‬أحب‭ ‬السودانيين‭ ‬فلا‭ ‬تحملوا‭ ‬هم‭ ‬تكاليف‭ ‬العلاج،‭ ‬لأنني‭ ‬سأعالجها‭ ‬بسعر‭ ‬التكلفة‮»‬‭.‬

وأنهيت‭ ‬المكالمة‭ ‬معه‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬لأنه‭ ‬سقط‭ ‬من‭ ‬عيني‭ ‬ونظري،‭ ‬فليس‭ ‬هناك‭ ‬طبيب‭ ‬يحترم‭ ‬نفسه‭ ‬وتقاليد‭ ‬مهنته‭ ‬يقبل‭ ‬بتشخيص‭ ‬حالة‭ ‬مريض‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف،‭ ‬دعك‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جراحاً‭ ‬ويحدد‭ ‬نوع‭ ‬وأسلوب‭ ‬الجراحة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬الأشعة‭ ‬والرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬وتخطيط‭ ‬الأعصاب،‭ ‬بل‭ ‬إنني‭ ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬قبول‭ ‬أطباء‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬تلفزيونية‭ ‬تستقبل‭ ‬شكاوى‭ ‬المرض‭ ‬فيقومون‭ ‬هم‭ ‬بتشخيص‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬وتوصيف‭ ‬طريقة‭ ‬العلاج‭ ‬أو‭ ‬جرعات‭ ‬هذا‭ ‬الدواء‭ ‬أو‭ ‬ذاك‭ ‬عملا‭ ‬لا‭ ‬أخلاقيا‭.‬

ومن‭ ‬عيوب‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمسائل‭ ‬الطبية‭ ‬أن‭ ‬بعضنا‭ ‬ينصب‭ ‬نفسه‭ ‬مفتياً‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الأطباء‭: ‬الطبيب‭ ‬الفلاني‭ ‬شاطر‭ ‬وماهر‭.. ‬أما‭ ‬الطبيب‭ ‬الفلتكاني‭ ‬فبالتأكيد‭ ‬حمار‭ ‬وشهادته‭ ‬مزورة‭!
‬لأنني‭ ‬ذهبت‭ ‬إليه‭ ‬وأنا‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬توازن‭ ‬ودوخة‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬العلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أذني‭ ‬‮«‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬على‭ ‬مخي،‭ ‬وأنا‭ ‬عمري‭ ‬ما‭ ‬شكيت‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬في‭ ‬الأذن‮»‬‭.
‬ويصدق‭ ‬بعضنا‭ ‬تلك‭ ‬الأحكام‭ ‬الساذجة،‭ ‬وقد‭ ‬يقرر‭ ‬في‭ ‬ضوئها‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬لأنه‭ ‬سمع‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬وجهته‭ ‬طبيباً‭ ‬بارعاً‭ ‬بدليل‭ ‬أنه‭ ‬عالج‭ ‬كنتوشة‭ ‬زوجة‭ ‬بطروخ‭ ‬التنبلاوي‭.‬

والمؤسف‭ ‬أن‭ ‬عواصم‭ ‬عربية‭ ‬بعينها‭ ‬صارت‭ ‬مشهورة‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬التفوق‮»‬‭ ‬الطبي،‭ ‬لا‭ ‬لسبب‭ ‬سوى‭ ‬أن‭ ‬الأطباء‭ ‬هناك‭ ‬خرجوا‭ ‬عن‭ ‬أصول‭ ‬المهنة‭ ‬وأخلاقياتها‭ ‬وصاروا‭ ‬يعلنون‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬الخارقة‭ ‬بأساليب‭ ‬فجة‭ ‬تنطلي‭ ‬على‭ ‬البسطاء،‭ ‬وتلجأ‭ ‬إليهم‭ ‬شاكياً‭ ‬من‭ ‬علة‭ ‬في‭ ‬المعدة،‭ ‬فيقنعونك‭ ‬بأنك‭ ‬تعاني‭ ‬عللا‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬والعين‭ ‬والكبد‭ ‬والكلى‭ ‬والطحال‭ ‬والأذن‭ ‬الوسطى‭ ‬وقرنية‭ ‬العين،‭ ‬و‮«‬روح‭ ‬أعمل‭ ‬تحاليل‭ ‬في‭ ‬المختبر‭ ‬وبعدها‭ ‬أعمل‭ ‬صور‭ ‬بالموجات‭ ‬الصوتية‭ ‬والأشعة‭ ‬تحت‭ ‬البمبية‮»‬‭.‬

في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الورش‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬عربية‭ ‬خضعت‭ ‬سيدة‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية،‭ ‬وبعد‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬رجعت‭ ‬إلى‭ ‬العيادة‭ ‬ليزيل‭ ‬الجراح‭ ‬الغرز‭ ‬من‭ ‬موضع‭ ‬الجراحة،‭ ‬واستلقت‭ ‬على‭ ‬ظهرها‭ ‬وبدأ‭ ‬الجراح‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬أداة‭ ‬يزيل‭ ‬بها‭ ‬الغرز‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يعثر‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬يصلح‭ ‬لتلك‭ ‬المهمة،‭ ‬فغادر‭ ‬الغرفة‭ ‬ثم‭ ‬عاد‭ ‬حاملاً‭ ‬سكين‭ ‬مطبخ‭ ‬عادية،‭ ‬ولاحظت‭ ‬ابنة‭ ‬المريضة‭ ‬أن‭ ‬السكين‭ ‬عليها‭ ‬بصمات‭ ‬ورائحة‭ ‬البصل‭ ‬واللحم‭ ‬والثوم،‭ ‬فاستنكرت‭ ‬استخدامها‭ ‬على‭ ‬جرح‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬‮«‬طرياً‮»‬،‭ ‬فنظر‭ ‬إليها‭ ‬الطبيب‭ ‬باحتقار،‭ ‬وقام‭ ‬بغمس‭ ‬السكين‭ ‬في‭ ‬قنينة‭ ‬ديتول،‭ ‬وواصل‭ ‬قطع‭ ‬الغرز‭ ‬والمسكينة‭ ‬تصرخ‭ ‬وتولول‭ ‬لأن‭ ‬السكين‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬حادة،‭ ‬فكان‭ ‬الجراح‭ ‬يسحب‭ ‬الخيط‭ ‬بشدة‭ ‬بيده‭ ‬كي‭ ‬ينقطع،‭
‬ولعدة‭ ‬أيام‭ ‬بعدها‭ ‬عانت‭ ‬المريضة‭ ‬التهابات‭ ‬وتقيحات‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬موضع‭ ‬العملية،‭
‬ورفعت‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬نقابة‭ ‬الأطباء‭ (‬هذه‭ ‬الحكاية‭ ‬منشورة‭ ‬في‭ ‬صحف‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليه‭ ‬الجراح‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬المنصرم‭)‬،‭ ‬ويا‭ ‬أعزائي‭ ‬ضعوا‭ ‬ثقتكم‭ ‬في‭ ‬أطباء‭ ‬بلدانكم‭ ‬فهم‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬‮«‬قلبهم‭ ‬عليكم‮»‬‭ ‬ومنكم‭ ‬وفيكم‭ ‬ولا‭ ‬تلجأوا‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬طبيب‭ ‬ينشر‭ ‬إعلانات‭ ‬ودعايات‭ ‬عن‭ ‬كفاءته‭. ‬

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