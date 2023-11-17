لا مفاجآت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬ومن‭ ‬يظن‭ ‬أن‭ ‬خسارة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيق‭ ‬أمام‭ ‬الهند‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬المفاجأة؛‭ ‬فعليه‭ ‬ان‭ ‬يقرأ‭ ‬التطورات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة،‭ ‬وسيكتشف‭ ‬ان‭ ‬منتخبا‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬سريع‭ ‬عبر‭ ‬اهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬واحتراف‭ ‬مدروس،‭ ‬وآخر‭ ‬متراجع‭ ‬وليس‭ (‬مكانك‭ ‬قف‭)‬،‭ ‬نتيجة‭ ‬خلافات‭ ‬تفتك‭ ‬بالأزرق‭ ‬إداريا؛‭ ‬فتؤثر‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭.‬





} ‭ ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬متوقع‭ ‬مرّ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬اليمن‭ ‬بما‭ ‬أراده‭ ‬اللاعبون،‭ ‬ولم‭ ‬يتركوا‭ ‬الفرصة‭ ‬لليمنيين‭ ‬لتسجيل‭ ‬مفاجأة‭ ‬تحسب‭ ‬لهم،‭ ‬وتثير‭ ‬البلبلة‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬فريقنا،‭ ‬وبذلك‭ ‬ستكون‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬ضد‭ ‬الامارات‭ ‬الشقيق‭ ‬نختصر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الزمن‭ ‬لنؤكد‭ ‬أفضليتنا‭ ‬اسيويا،‭ ‬وقدرتنا‭ ‬على‭ ‬السير‭ ‬بثبات،‭ ‬والتأكيد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الماضية‭ ‬لن‭ ‬يتكرر‭.‬





} ‭ ‬لا‭ ‬نقلل‭ ‬من‭ ‬إمكانات‭ ‬الاماراتيين‭ ‬الذين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬طوروا‭ ‬فريقهم‭ ‬بعد‭ ‬الاخفاق‭ ‬في‭ ‬ملحق‭ ‬التصفيات‭ ‬الماضية،‭ ‬فاعتمدوا‭ ‬على‭ ‬إضافات‭ ‬احترافية‭ ‬أجنبية‭ ‬لعلها‭ ‬تقودهم‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬لتسجيل‭ ‬حضور‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬لمرة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخهم،‭ ‬ولذا‭ ‬فإن‭ ‬مواجهة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬معركة‭ (‬كسر‭ ‬عظم‭) ‬لتأكيد‭ ‬من‭ ‬سيكون‭ ‬أولا‭ ‬ليكون‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬المترشحين‭.‬





} ‭ ‬وفي‭ ‬رأيي‭ ‬فإن‭ ‬ركلة‭ ‬البداية‭ ‬التي‭ ‬تخطينا‭ ‬فيها‭ ‬اليمن‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تقودنا‭ ‬لتقديم‭ ‬مباراة‭ ‬يمكن‭ ‬على‭ ‬اساسها‭ ‬أن‭ ‬يقاس‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬اليه‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القصيرة‭ ‬مع‭ ‬بيتزي‭ ‬وطاقمه‭ ‬وأن‭ ‬عملية‭ ‬تصحيحية‭ ‬لأي‭ ‬أخطاء‭ ‬تتم‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة؛‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الابدال‭ ‬والاحلال‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬اختبارا‭ ‬حقيقيا‭ ‬للطاقم‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭.‬





} ‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬قياس‭ ‬للمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬المنتخبات‭ ‬بأفضل‭ ‬ما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬لاعبين؛‭ ‬عبر‭ ‬مباريات‭ ‬تنافسية‭ ‬قوية‭ ‬تتساوى‭ ‬فيها‭ ‬الفنيات‭ ‬والطموحات،‭ ‬وهناك‭ ‬فقط‭ ‬يمكن‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ (‬بيتزي‭) ‬وما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬فعليا‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬بالمنتخب‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬2026؛‭ ‬فسباق‭ ‬الكبار‭ ‬هو‭ ‬المحك‭ ‬الحقيقي،‭ ‬لما‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نعتبره‭ ‬إنجازاً‭.‬