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حوار المنامة.. والأمن الإقليمي

11/17/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كل‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬والندوات‭ ‬والمنتديات،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬تكون‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬أجندتها‭ ‬واهتماماتها،‭ ‬وأي‭ ‬تجمع‭ ‬سياسي‭ ‬أو‭ ‬أمني،‭ ‬يراد‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فاعلا‭ ‬ومؤثرا،‭ ‬واقعيا‭ ‬وحقيقيا،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬الموقف‭ ‬الإنساني‭ ‬السليم،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتناول‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الأبرياء‭ ‬والمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين‭.‬

لذلك،‭ ‬يأتي‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬19،‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬بالأمس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ليجدد‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬نقطة‭ ‬ارتكاز‭ ‬أساسية‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وإن‭ ‬حاولت‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬تحويل‭ ‬مسار‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬وأحداث‭ ‬أخرى‭. ‬

ما‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولا‭ ‬يزال،‭ ‬كشف‭ ‬صوت‭ ‬وموقف‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬والشعوب‭ ‬التي‭ ‬تناصر‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بأن‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬مرهون‭ ‬بحل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ووقف‭ ‬الحرب‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتصاعدة،‭ ‬التي‭ ‬ضرب‭ ‬فيها‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬عرض‭ ‬الحائط‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬غزة،‭ ‬كشف‭ ‬زيف‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬وجهة‭ ‬النظر‭ ‬الغربية‭ ‬الرسمية،‭ ‬التي‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬الامتحان‭ ‬الإنساني‭ ‬وتعرت،‭ ‬ومارست‭ ‬الازدواجية،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المعايير،‭ ‬ولكن‭ ‬إزاء‭ ‬محاسبة‭ ‬وإدانة‭ ‬التصريحات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتطرفة،‭ ‬التي‭ ‬طالبت‭ ‬بتهجير‭ ‬أهالي‭ ‬غزة،‭ ‬أو‭ ‬بإلقاء‭ ‬القنبلة‭ ‬النووية‭ ‬عليهم،‭ ‬أو‭ ‬وصفهم‭ ‬بالحيوانات‭ ‬البشرية‭..!!‬

تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬والأوصاف‭ ‬التي‭ ‬لو‭ ‬نطق‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬أشار‭ ‬إليها،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬همز‭ ‬ولمز‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬عربي‭ ‬ومسلم،‭ ‬لقامت‭ ‬قيامة‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬ومنظماتها‭ ‬الحقوقية،‭ ‬التي‭ ‬تكيل‭ ‬بمكيالين‭.. ‬وربما‭ ‬ألف‭ ‬مكيال‭..!!‬

الأمن‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وكما‭ ‬تراه‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬ليس‭ ‬مرتبط‭ ‬فقط‭ ‬بالأطماع‭ ‬الإيرانية،‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المخاوف‭ ‬والتوجس‭ ‬والهواجس‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬التوسع‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الجديدة،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬العلاقات‭ ‬القديمة‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬التحركات‭ ‬والعمليات‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬فحسب،‭ ‬ولكنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬ارتباطا‭ ‬وثيقا‭ ‬مع‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬غزة‭.. ‬وأي‭ ‬حديث‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬دون‭ ‬الإعلان‭ ‬صراحة‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬ما‭ ‬تمارسه‭ ‬إسرائيل‭ ‬ووقف‭ ‬الحرب‭ ‬والقتل،‭ ‬هو‭ ‬حديث‭ ‬بعيد‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭.‬

الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يلامس‭ ‬الواقع،‭ ‬ويتحدث‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وينشد‭ ‬المستقبل‭ ‬الأكثر‭ ‬أمنا‭ ‬واستقرارا‭ ‬وازدهارا،‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬بوصلة‭ ‬الحديث‭ ‬نحو‭ ‬وقف‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بـ«الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجرائم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‭. ‬

نعم‭.. ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ولكنه‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والمستدام،‭ ‬الذي‭ ‬يقبل‭ ‬بحل‭ ‬الدولتين،‭ ‬والحق‭ ‬المشروع‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.. ‬وحوار‭ ‬المنامة‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬وذهبية‭ ‬لتأكيد‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والسلام‭ ‬العادل،‭ ‬لحاضر‭ ‬المنطقة‭ ‬ومستقبلها‭.‬

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