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الحكم على ممثل ياباني شهير بتهمة مساعدة والديه على الانتحار

11/17/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حكم‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬ممثلي‭ ‬مسرح‭ ‬كابوكي‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬بعد‭ ‬اتّهامه‭ ‬بأنه‭ ‬ساعد‭ ‬والديه‭ ‬على‭ ‬الانتحار،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬هزّت‭ ‬مجال‭ ‬الفنون‭ ‬التقليدية‭ ‬الياباني‭. ‬وكان‭ ‬إينوسوكي‭ ‬إيتشيكاوا‭ (‬47‭ ‬عاما‭) ‬أُوقف‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الفائت‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬على‭ ‬والديه‭ ‬فاقدين‭ ‬للوعي‭ ‬داخل‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭. ‬وتأكدت‭ ‬لاحقاً‭ ‬وفاة‭ ‬والده‭ ‬البالغ‭ ‬76‭ ‬عاماً‭ ‬وهو‭ ‬أيضاً‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المسرح‭ ‬الياباني‭ ‬التقليدي،‭ ‬ووالدته‭ ‬البالغة‭ ‬75‭ ‬عاماً‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية،‭ ‬أنّ‭ ‬إيتشيكاوا‭ ‬أعلم‭ ‬والديه‭ ‬برغبته‭ ‬في‭ ‬الانتحار‭ ‬بعدما‭ ‬اتّهمه‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬إحدى‭ ‬الصحف‭ ‬الشعبية‭ ‬بالتحرش‭ ‬والاعتداء‭ ‬الجنسي‭. ‬ثم‭ ‬قرر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الانتحار‭ ‬معا،‭ ‬فتناول‭ ‬الوالدان‭ ‬حبوباً‭ ‬منوّمة‭ ‬بمساعدة‭ ‬نجلهما‭. ‬وكان‭ ‬إيتشيكاوا‭ ‬شبه‭ ‬فاقد‭ ‬لوعيه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭. ‬وقال‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬محكمة‭ ‬طوكيو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الممثل‭ ‬الذي‭ ‬أخلي‭ ‬سبيله‭ ‬بكفالة،‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭. ‬وقال‭ ‬إيتشيكاوا،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أعقب‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الجمعة،‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬‮«‬بذنب‭ ‬لا‭ ‬يوصف‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬بعدما‭ ‬قرأت‭ ‬المقالة‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬الشعبية،‭ ‬اعتقدت‭ ‬أنني‭ ‬سأترك‭ ‬ندوباً‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬ثقافة‭ ‬كابوكي‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬ثقل‭ ‬هذا‭ ‬الاحتمال‭ ‬كان‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحمّله،‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬كان‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أختار‭ ‬العيش‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬بيأس‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمرّ‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭. ‬آسف‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬النجاة،‭ ‬بينما‭ ‬توفي‭ ‬والداي‮»‬‭. ‬

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