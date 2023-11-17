مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين

مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين
التاريخ
11/17/2023 7:10:50 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فاجأ مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ المعروف بحبّه للماريجوانا، جمهوره بإعلانه التوقّف عن التدخين. وقال عبر صفحاته في مواقع التواصل: «بعدما فكّرت كثيراً وتناقشت مع عائلتي، قررت الإقلاع عن التدخين. أرجو أن تحترموا حياتي الشخصية في هذه المرحلة». ولم يحدد الفنان المتحدر من كاليفورنيا والبالغ 52 سنة، ما إذا يقصد أنه توقّف عن تدخين التبغ فقط أم القنب أيضاً. وعلّق عدد من محبيه على هذا القرار مشككين به، فأشاروا مثلاً إلى أنّه مجرّد مزحة، بينما أبدى آخرون قلقهم من احتمال معاناة سنوب دوغ مشاكل صحية. لم يرد مدير أعمال المغني على محاولات وكالة فرانس برس التواصل معه. وحقق سنوب دوغ شهرة بفضل ألبومه المنفرد «دوغي ستايل» الذي أنتجه نجم الهيب هوب دكتور دري في أوائل تسعينيات القرن العشرين. وبيعت ملايين ألبومات سنوب دوغ في مختلف أنحاء العالم، بعدما حظيت أغان كثيرة له بنجاح كبير منها «جين أند جوس» و«دروب إت لايك إتس هَت». وللمغني أعمال تجارية في مجال القنّب في عدد كبير من الولايات الأمريكية التي تُعد هذه المادة فيها قانونية.
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