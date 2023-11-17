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مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين

11/17/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فاجأ‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الأمريكي‭ ‬سنوب‭ ‬دوغ‭ ‬المعروف‭ ‬بحبّه‭ ‬للماريجوانا،‭ ‬جمهوره‭ ‬بإعلانه‭ ‬التوقّف‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭. ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬صفحاته‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭: ‬‮«‬بعدما‭ ‬فكّرت‭ ‬كثيراً‭ ‬وتناقشت‭ ‬مع‭ ‬عائلتي،‭ ‬قررت‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭. ‬أرجو‭ ‬أن‭ ‬تحترموا‭ ‬حياتي‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬الفنان‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬والبالغ‭ ‬52‭ ‬سنة،‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬يقصد‭ ‬أنه‭ ‬توقّف‭ ‬عن‭ ‬تدخين‭ ‬التبغ‭ ‬فقط‭ ‬أم‭ ‬القنب‭ ‬أيضاً‭. ‬وعلّق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬محبيه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬مشككين‭ ‬به،‭ ‬فأشاروا‭ ‬مثلاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬مجرّد‭ ‬مزحة،‭ ‬بينما‭ ‬أبدى‭ ‬آخرون‭ ‬قلقهم‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬معاناة‭ ‬سنوب‭ ‬دوغ‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭. ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬مدير‭ ‬أعمال‭ ‬المغني‭ ‬على‭ ‬محاولات‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التواصل‭ ‬معه‭. ‬وحقق‭ ‬سنوب‭ ‬دوغ‭ ‬شهرة‭ ‬بفضل‭ ‬ألبومه‭ ‬المنفرد‭ ‬‮«‬دوغي‭ ‬ستايل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أنتجه‭ ‬نجم‭ ‬الهيب‭ ‬هوب‭ ‬دكتور‭ ‬دري‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭. ‬وبيعت‭ ‬ملايين‭ ‬ألبومات‭ ‬سنوب‭ ‬دوغ‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بعدما‭ ‬حظيت‭ ‬أغان‭ ‬كثيرة‭ ‬له‭ ‬بنجاح‭ ‬كبير‭ ‬منها‭ ‬‮«‬جين‭ ‬أند‭ ‬جوس‮»‬‭ ‬و«دروب‭ ‬إت‭ ‬لايك‭ ‬إتس‭ ‬هَت‮»‬‭. ‬وللمغني‭ ‬أعمال‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القنّب‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬فيها‭ ‬قانونية‭. ‬

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