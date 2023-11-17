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كوريا الجنوبية تسعى لحظر أكل الكلاب

11/17/2023 7:10:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬بكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬البلاد‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬حظر‭ ‬أكل‭ ‬لحم‭ ‬الكلاب،‭ ‬وإنهاء‭ ‬الجدل‭ ‬المتعلق‭ ‬بتلك‭ ‬العادة‭ ‬القديمة‭ ‬وسط‭ ‬تنامي‭ ‬الوعي‭ ‬بحقوق‭ ‬الحيوانات‭. ‬وأثار‭ ‬أكل‭ ‬الكوريين‭ ‬للكلاب‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬بسبب‭ ‬وحشية‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة،‭ ‬لكنه‭ ‬يواجه‭ ‬معارضة‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬أيضا‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬الأجيال‭ ‬الأصغر‭ ‬سنا‭. ‬وقال‭ ‬يو‭ ‬إيوي‭-‬دونج‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬قوة‭ ‬الشعب‭ ‬الحاكم‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬حكوميين‭ ‬ونشطاء‭ ‬مدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الحيوان‭ ‬‮«‬حان‭ ‬وقت‭ ‬إنهاء‭ ‬النزاعات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والجدل‭ ‬حول‭ ‬استهلاك‭ ‬لحم‭ ‬الكلاب‭ ‬عبر‭ ‬سن‭ ‬قانون‭ ‬خاص‭ ‬ينهيه‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬يو‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬والحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬سيطرحان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لفرض‭ ‬حظر،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬سيوافق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬المتوقع‭ ‬من‭ ‬الحزبين‭ ‬الحاكم‭ ‬والمعارض‭. ‬وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الزراعة‭ ‬تشونج‭ ‬هوانج‭-‬كيون‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستطبق‭ ‬الحظر‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سريع‭ ‬وستوفر‭ ‬أقصى‭ ‬دعم‭ ‬ممكن‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬لحوم‭ ‬الكلاب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬أنشطتهم‭. ‬وكيم‭ ‬كيون‭ ‬هي،‭ ‬سيدة‭ ‬كوريا‭ ‬الأولى،‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المنتقدين‭ ‬لأكل‭ ‬لحوم‭ ‬الكلاب‭ ‬وتبنت‭ ‬هي‭ ‬وزوجها‭ ‬الرئيس‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬كلابا‭ ‬مشردة‭. ‬

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