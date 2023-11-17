كوريا الجنوبية تسعى لحظر أكل الكلاب

كوريا الجنوبية تسعى لحظر أكل الكلاب
التاريخ
11/17/2023 7:10:49 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال مسؤول في الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية أمس الجمعة إن البلاد تسعى إلى حظر أكل لحم الكلاب، وإنهاء الجدل المتعلق بتلك العادة القديمة وسط تنامي الوعي بحقوق الحيوانات. وأثار أكل الكوريين للكلاب انتقادات من الخارج بسبب وحشية هذه الممارسة، لكنه يواجه معارضة في الداخل أيضا لا سيما من الأجيال الأصغر سنا. وقال يو إيوي-دونج مسؤول السياسات في حزب قوة الشعب الحاكم بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين ونشطاء مدافعين عن حقوق الحيوان «حان وقت إنهاء النزاعات الاجتماعية والجدل حول استهلاك لحم الكلاب عبر سن قانون خاص ينهيه». وذكر يو أن الحكومة والحزب الحاكم سيطرحان هذا العام مشروع قانون لفرض حظر، مضيفا أن البرلمان سيوافق عليه في ظل الدعم المتوقع من الحزبين الحاكم والمعارض. وخلال الاجتماع قال وزير الزراعة تشونج هوانج-كيون إن الحكومة ستطبق الحظر على نحو سريع وستوفر أقصى دعم ممكن للعاملين في قطاع لحوم الكلاب من أجل وقف أنشطتهم. وكيم كيون هي، سيدة كوريا الأولى، من أهم المنتقدين لأكل لحوم الكلاب وتبنت هي وزوجها الرئيس يون سوك يول كلابا مشردة.
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