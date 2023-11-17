((ماكري)) من بوتشيلاتي .. تاريخ من الإبداع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كانت‭ ‬نيته‭ ‬ابتكار‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬تحتفي‭ ‬بمميزات‭ ‬بوتشيلاتي‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬النقش‭ ‬لذلك‭ ‬ابتكر‭ ‬سواراً‭ ‬ناعما‭ ‬بنعومة‭ ‬الحرير‭ ‬مع‭ ‬منحوتات‭ ‬دقيقة‭ ‬أعطت‭ ‬التصميم‭ ‬لمسته‭ ‬الفريدة‭. ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬اتخذ‭ ‬التصميم‭ ‬شكله‭ ‬النهائي،‭ ‬تم‭ ‬اتباعه‭ ‬على‭ ‬الأقراط‭ ‬والخواتم‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬التباينات‭. ‬قرر‭ ‬جيانماريا‭ ‬إهداء‭ ‬هذا‭ ‬الخط‭ ‬الأيقوني‭ ‬الجديد‭ ‬لابنته‭ ‬ماريا‭ ‬كريستينا‭. ‬وهكذا‭ ‬أخذ‭ ‬المقاطع‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬اسمها‭.‬

يعيد‭ ‬ماكري‭ ‬كلاسيكا‭ ‬إلى‭ ‬الأذهان‭ ‬التصميم‭ ‬الأساسي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬البساطة‭ ‬والنعومة‭: ‬لا‭ ‬منحنيات‭ ‬ولا‭ ‬حدبات‭ ‬ولا‭ ‬بلورات‭. ‬مجرد‭ ‬شريط‭ ‬ذهبي‭ ‬مرصع‭ ‬بالألماس‭ ‬ونقوش‭ ‬يدوية‭ ‬بزخارف‭ ‬‮«‬ريجاتو‮»‬‭ ‬و«أورناتو‮»‬‭. ‬اتسمت‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ ‬بالبساطة‭ ‬والنعومة‭.‬

كان‭ ‬التصميم‭ ‬الأولي‭ ‬يسمى‭ ‬ماكري‭ ‬وقد‭ ‬أبدع‭ ‬جيانماريا‭ ‬بوتشيلاتي‭ ‬تصميمًا‭ ‬أكثر‭ ‬ثراءً،‭ ‬مزيناً‭ ‬بزخرفات‭ ‬نافرة‭ ‬وورود‭ ‬صغيرة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أوراق‭ ‬الشجر‭ ‬وخرزات‭ ‬لامعة‭ ‬وبالتالي‭ ‬صُقلت‭ ‬جميع‭ ‬القطع‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬صياغة‭ ‬الذهب‭ ‬المميزة‭.‬

تمّ‭ ‬تصميم‭ ‬خط‭ ‬‮«‬ماكري‭ ‬آي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أندريا‭ ‬بوتشيلاتي‭ ‬نجل‭ ‬جيانماريا‭ ‬وهو‭ ‬مشابه‭ ‬لتصميم‭ ‬ماكري‭ ‬الأصلي‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الزخرفات‭ ‬الهندسية‭ ‬المرهفة‭ ‬مثل‭ ‬الأزهار‭ ‬صغيرة‭ ‬المكوّنة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬حواف‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الأبيض‭ ‬والماس‭ ‬في‭ ‬تناوبٍ‭ ‬أخاذ‭ ‬مع‭ ‬حبات‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الأبيض‭.‬

استلهم‭ ‬أندريا‭ ‬هذا‭ ‬التصميم‭ ‬من‭ ‬الزخارف‭ ‬المعمارية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬المباني‭ ‬والكنائس‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البندقية‭ ‬وهو‭ ‬الإلهام‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬أسس‭ ‬شعار‭ ‬الدار‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬يقوم‭ ‬هذا‭ ‬التصميم‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬على‭ ‬تباين‭ ‬الألوان‭ ‬الذهبية‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬حرفية‭ ‬تقنيات‭ ‬صياغة‭ ‬الذهب‭ ‬اليدوية‭ ‬حيث‭ ‬يتراقص‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬سطحها‭ ‬ليعطي‭ ‬رونقاً‭ ‬آسراً‭ ‬لا‭ ‬نظير‭ ‬له‭.‬

واستكمالاً‭ ‬لتصميم‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ماكري‮»‬‭ ‬المرهف،‭ ‬صمم‭ ‬أندريا‭ ‬أيضاً‭ ‬زخارف‭ ‬‮«‬‭ ‬ماكري‭ ‬جيليو‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬زنابق‭ ‬صغيرة‭ ‬يتمّ‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقنية‭ ‬التخريم‭ ‬المحسّنة‭. ‬

تعدّ‭ ‬الزنابق‭ ‬إحدى‭ ‬أقدم‭ ‬الزهور‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬كعناصر‭ ‬زخرفية‭ ‬وتظهر‭ ‬في‭ ‬تقاليد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحضارات‭ ‬كرمز‭ ‬للحب‭ ‬السامي‭ ‬مثل‭ ‬اليونانيين‭ ‬والرومان‭. ‬أما‭ ‬اليوم‭ ‬فهي‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬النقاء‭ ‬والطهارة‭.‬

أعجب‭ ‬أندريا‭ ‬بهذا‭ ‬التصميم‭ ‬وأعاد‭ ‬تطبيقه‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬الحريري‭ ‬المنقوش‭ ‬‮«‬ريجاتو‮»‬‭ ‬مما‭ ‬أنتج‭ ‬تأثيرا‭ ‬متبايناً‭ ‬من‭ ‬الزخارف‭ ‬الممتلئة‭ ‬والفراغات‭ ‬وأضفى‭ ‬لمسة‭ ‬من‭ ‬الخفة‭ ‬والأناقة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المجوهرات‭ ‬الفاخرة‭.‬