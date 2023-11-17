((ماكري)) من بوتشيلاتي .. تاريخ من الإبداع

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- Akhbar Al Khaleej) بدأ كل شيء منذ أكثر من 40 عاما حيث استخدم جيانماريا بوتشيلاتي الذي يمثّل الجيل الثاني من عائلة بوتشيلاتي عبقريته الإبداعية لابتكار مجموعة ماكري. كانت ابنته ماريا كريستينا تتمتع بأنوثة ورقة مما جعلها مصدر هذا الإلهام .
كانت نيته ابتكار قطعة من المجوهرات تحتفي بمميزات بوتشيلاتي مع التركيز بشكل خاص على تقنيات النقش لذلك ابتكر سواراً ناعما بنعومة الحرير مع منحوتات دقيقة أعطت التصميم لمسته الفريدة. بمجرد أن اتخذ التصميم شكله النهائي، تم اتباعه على الأقراط والخواتم مع بعض التباينات. قرر جيانماريا إهداء هذا الخط الأيقوني الجديد لابنته ماريا كريستينا. وهكذا أخذ المقاطع الأولى من اسمها.
يعيد ماكري كلاسيكا إلى الأذهان التصميم الأساسي الذي كان غاية في البساطة والنعومة: لا منحنيات ولا حدبات ولا بلورات. مجرد شريط ذهبي مرصع بالألماس ونقوش يدوية بزخارف «ريجاتو» و«أورناتو». اتسمت هذه القطع بالبساطة والنعومة.
كان التصميم الأولي يسمى ماكري وقد أبدع جيانماريا بوتشيلاتي تصميمًا أكثر ثراءً، مزيناً بزخرفات نافرة وورود صغيرة على شكل أوراق الشجر وخرزات لامعة وبالتالي صُقلت جميع القطع باستخدام تقنيات صياغة الذهب المميزة.
تمّ تصميم خط «ماكري آي بي» من قبل أندريا بوتشيلاتي نجل جيانماريا وهو مشابه لتصميم ماكري الأصلي مع بعض الزخرفات الهندسية المرهفة مثل الأزهار صغيرة المكوّنة من أربعة حواف من الذهب الأبيض والماس في تناوبٍ أخاذ مع حبات صغيرة من الذهب الأبيض.
استلهم أندريا هذا التصميم من الزخارف المعمارية التي كانت تتميز بها المباني والكنائس القديمة في مدينة البندقية وهو الإلهام نفسه الذي أسس شعار الدار الجديد في عام 2015. يقوم هذا التصميم في الأساس على تباين الألوان الذهبية التي تظهر حرفية تقنيات صياغة الذهب اليدوية حيث يتراقص الضوء على سطحها ليعطي رونقاً آسراً لا نظير له.
واستكمالاً لتصميم مجموعة «ماكري» المرهف، صمم أندريا أيضاً زخارف « ماكري جيليو» وهي زنابق صغيرة يتمّ الحصول عليها من خلال تقنية التخريم المحسّنة.
تعدّ الزنابق إحدى أقدم الزهور التي استخدمت كعناصر زخرفية وتظهر في تقاليد العديد من الحضارات كرمز للحب السامي مثل اليونانيين والرومان. أما اليوم فهي تعبّر عن النقاء والطهارة.
أعجب أندريا بهذا التصميم وأعاد تطبيقه على السطح الحريري المنقوش «ريجاتو» مما أنتج تأثيرا متبايناً من الزخارف الممتلئة والفراغات وأضفى لمسة من الخفة والأناقة على هذه المجوهرات الفاخرة.
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