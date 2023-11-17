لأول مرة ساعة من بانيراي بحجم 45 مم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تقدّم ضمن مجموعة
Radiomir ساعة رائعة تتميّز بتفاصيل غير مسبوقة من الدار. ساعة
Radiomir
California
PAM 01349 هي الموديل الأول على الإطلاق الذي يضمّ قرص
California بقطر 45 مم، بعد أن كان يتمّ إنتاجه تاريخيًا بحجم 47 مم، أمّا اللون الأخضر فيضفي على الساعة قيمة خاصة تجعلها قطعة جديرة بالجمع.
استُلهم الموديل الجديد من الموديل رقم Ref 3646 الموجود في محفوظات الدار، وتتميّز ساعة Panerai California Dial بالتناوب بين الأرقام الرومانية والعربية، المؤشرات الشريطية، ودائرة الدقائق. تظهر مؤشرات الساعات 10، 11، 1 و2 بالأرقام الرومانية، في حين تظهر مؤشرات الساعات 4، 5، 7 و8 بالأرقام العربية، بحيث يتضمّن كلّ من نصفَي القرص طرازَي الأرقام.
أمّا علبة الساعة فمصنوعة من فولاذ Brunito eSteelTM - الذي يجسّد أسلوبًا جديدًا من اللمسات النهائية هو الأول من نوعه في تاريخ بانيراي، بحيث تتّسم الساعة بمظهر قديم الطراز خاص بها، ما يُعزّز جاذبيّتها بالنسبة إلى خبراء الساعات الباحثين عن قطع تتميّز بالأصالة والعراقة.
ويتمّ إضفاء اللمسات النهائية يدويًا على علبة كلّ ساعة للحصول على مظهر قديم مميّز، ما يمنح كلّ قطعة طابعًا خاصًا. وللحصول على تأثير اللون المتغيّر المنفّذ بإتقان، تُستخدم تقنية الترسيب الفيزيائي للبخار ( PVD )، وهي تقترن بالشكل الوسادي للعلبة البالغ قطرها 45 مم، وصلات تثبيت الحزام التي تتّخذ شكل عروة سلكيّة رفيعة، والقرص الأخضر المقعّر، باللمسة المتدرجة الإبداعية. وتبرز مؤشرات قرص California الشهيرة بفضل مادة Super - Luminova® باللون البيج، التي تتألق بوهج أخضر في الظلام، أمّا العقربان المعدنيًان باللون الأزرق فيعزّزان جاذبية الطراز القديم للقرص، في حين يذكّر كريستال الصفير المقبّب بكريستال البليكسيغلاس ® الذي كان يُستخدم في الإصدارات الأولى من ساعات Radiomir المبتكرة لصالح القوات المسلحة الإيطالية. كما زوّدت هذه الساعة بتاج مخروطي الشكل، وهو تصميم يميّز مجموعة Radiomir عن غيرها من ساعات بانيراي.
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