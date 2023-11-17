لأول مرة ساعة من بانيراي بحجم 45 مم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)RadiomirRadiomirCaliforniaPAMCalifornia

استُلهم‭ ‬الموديل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الموديل‭ ‬رقم‭ ‬ Ref ‭ ‬3646‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬محفوظات‭ ‬الدار،‭ ‬وتتميّز‭ ‬ساعة‭ ‬ Panerai ‭ ‬ California ‭ ‬ Dial ‭ ‬بالتناوب‭ ‬بين‭ ‬الأرقام‭ ‬الرومانية‭ ‬والعربية،‭ ‬المؤشرات‭ ‬الشريطية،‭ ‬ودائرة‭ ‬الدقائق‭. ‬تظهر‭ ‬مؤشرات‭ ‬الساعات‭ ‬10،‭ ‬11،‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬بالأرقام‭ ‬الرومانية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تظهر‭ ‬مؤشرات‭ ‬الساعات‭ ‬4،‭ ‬5،‭ ‬7‭ ‬و8‭ ‬بالأرقام‭ ‬العربية،‭ ‬بحيث‭ ‬يتضمّن‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬نصفَي‭ ‬القرص‭ ‬طرازَي‭ ‬الأرقام‭.‬

أمّا‭ ‬علبة‭ ‬الساعة‭ ‬فمصنوعة‭ ‬من‭ ‬فولاذ‭ ‬ Brunito ‭ ‬ eSteelTM ‭ - ‬الذي‭ ‬يجسّد‭ ‬أسلوبًا‭ ‬جديدًا‭ ‬من‭ ‬اللمسات‭ ‬النهائية‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بانيراي،‭ ‬بحيث‭ ‬تتّسم‭ ‬الساعة‭ ‬بمظهر‭ ‬قديم‭ ‬الطراز‭ ‬خاص‭ ‬بها،‭ ‬ما‭ ‬يُعزّز‭ ‬جاذبيّتها‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬خبراء‭ ‬الساعات‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬تتميّز‭ ‬بالأصالة‭ ‬والعراقة‭. ‬

ويتمّ‭ ‬إضفاء‭ ‬اللمسات‭ ‬النهائية‭ ‬يدويًا‭ ‬على‭ ‬علبة‭ ‬كلّ‭ ‬ساعة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مظهر‭ ‬قديم‭ ‬مميّز،‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬كلّ‭ ‬قطعة‭ ‬طابعًا‭ ‬خاصًا‭. ‬وللحصول‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬اللون‭ ‬المتغيّر‭ ‬المنفّذ‭ ‬بإتقان،‭ ‬تُستخدم‭ ‬تقنية‭ ‬الترسيب‭ ‬الفيزيائي‭ ‬للبخار‭ (‬ PVD ‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬تقترن‭ ‬بالشكل‭ ‬الوسادي‭ ‬للعلبة‭ ‬البالغ‭ ‬قطرها‭ ‬45‭ ‬مم،‭ ‬وصلات‭ ‬تثبيت‭ ‬الحزام‭ ‬التي‭ ‬تتّخذ‭ ‬شكل‭ ‬عروة‭ ‬سلكيّة‭ ‬رفيعة،‭ ‬والقرص‭ ‬الأخضر‭ ‬المقعّر،‭ ‬باللمسة‭ ‬المتدرجة‭ ‬الإبداعية‭. ‬وتبرز‭ ‬مؤشرات‭ ‬قرص‭ ‬ California ‭ ‬الشهيرة‭ ‬بفضل‭ ‬مادة‭ ‬ Super ‭-‬ Luminova® ‭ ‬باللون‭ ‬البيج،‭ ‬التي‭ ‬تتألق‭ ‬بوهج‭ ‬أخضر‭ ‬في‭ ‬الظلام،‭ ‬أمّا‭ ‬العقربان‭ ‬المعدنيًان‭ ‬باللون‭ ‬الأزرق‭ ‬فيعزّزان‭ ‬جاذبية‭ ‬الطراز‭ ‬القديم‭ ‬للقرص،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يذكّر‭ ‬كريستال‭ ‬الصفير‭ ‬المقبّب‭ ‬بكريستال‭ ‬البليكسيغلاس ® ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يُستخدم‭ ‬في‭ ‬الإصدارات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬ساعات‭ ‬ Radiomir ‭ ‬المبتكرة‭ ‬لصالح‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإيطالية‭. ‬كما‭ ‬زوّدت‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬بتاج‭ ‬مخروطي‭ ‬الشكل،‭ ‬وهو‭ ‬تصميم‭ ‬يميّز‭ ‬مجموعة‭ ‬ Radiomir ‭ ‬عن‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬ساعات‭ ‬بانيراي‭. ‬