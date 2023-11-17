الصياد وعبدالحسين وعيد ينتصرون مع ((الخليج)) و((الشارقة))يد النجمة تصطاد النسر الذهبي الهندي ((آسيويا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استهل فريق النجمة مشواره في البطولة الآسيوية للأندية 26 لكرة اليد بانتصار عريض على نظيره النسر الذهبي الهندي بنتيجة (21/42) في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على صالة الشيخ سعد العبدالله بدولة الكويت.
وأنهى «حامل اللقب» الشوط الأول متقدمًا بفارق 13 هدفا(9/22)، وبذلك حصد النجمة أول نقطتين في مجموعته وهي دافع قوي قبل مواجهته القوية والمرتقبة يوم الاثنين 20 نوفمبر بلقاء حينما يواجه الخليج السعودي الذي يلعب معه نجميّ منتخبنا حسين الصياد والحارس محمد عبدالحسين.
ونال لاعب النجمة مهدي سعد على جائزة رجل المباراة.
ولم يجد لاعبي النجمة أية صعوبة تذكر في مواجهة النسر الذهبي واصطياده، بسبب فارق الإمكانات الفنية والخبرة الميدانية التي تصب لصالحه في مختلف المراكز بالإضافة للمحترفين الموجودين في صفوفه، حيث أجهزّ عليه منذ الشوط الأول بتألق حراسته ودفاعه المحكم وهجومه الفعال على الصعيد المنظم و«الفاست». واستمر النجمة على نفس المنوال في الشوط الثاني والذي شهد مشاركة جلّ اللاعبين لأخذ فرصتهم بالمشاركة وإراحة الآخرين من أجل المواجهات المقبلة الأكثر أهمية وقوة.
انتصار الخليج والشارقة
وفيما يخص لاعبي منتخبنا والمحترفون بالبطولة ذاتها، فاز فريق الخليج السعودي الذي يلعب معه كل من قائد وحارس منتخبنا الوطني حسين الصياد ومحمد عبدالحسين على الغرافة القطري بنتيجة (27/28)، وكذلك فاز الشارقة الإماراتي الذي يلعب معه الدولي علي عيد على مستضيف البطولة القادسية الكويتي بنتيجة (28/30).
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