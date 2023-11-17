الصياد وعبدالحسين وعيد ينتصرون مع ((الخليج)) و((الشارقة))يد النجمة تصطاد النسر الذهبي الهندي ((آسيويا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأنهى‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدمًا‭ ‬بفارق‭ ‬13‭ ‬هدفا‭(‬9/22‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬حصد‭ ‬النجمة‭ ‬أول‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬وهي‭ ‬دافع‭ ‬قوي‭ ‬قبل‭ ‬مواجهته‭ ‬القوية‭ ‬والمرتقبة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬بلقاء‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬معه‭ ‬نجميّ‭ ‬منتخبنا‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬والحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭.‬

ونال‭ ‬لاعب‭ ‬النجمة‭ ‬مهدي‭ ‬سعد‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬رجل‭ ‬المباراة‭.‬

ولم‭ ‬يجد‭ ‬لاعبي‭ ‬النجمة‭ ‬أية‭ ‬صعوبة‭ ‬تذكر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬النسر‭ ‬الذهبي‭ ‬واصطياده،‭ ‬بسبب‭ ‬فارق‭ ‬الإمكانات‭ ‬الفنية‭ ‬والخبرة‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬لصالحه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراكز‭ ‬بالإضافة‭ ‬للمحترفين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬صفوفه،‭ ‬حيث‭ ‬أجهزّ‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتألق‭ ‬حراسته‭ ‬ودفاعه‭ ‬المحكم‭ ‬وهجومه‭ ‬الفعال‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المنظم‭ ‬و«الفاست‮»‬‭. ‬واستمر‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المنوال‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬جلّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬لأخذ‭ ‬فرصتهم‭ ‬بالمشاركة‭ ‬وإراحة‭ ‬الآخرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المواجهات‭ ‬المقبلة‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬وقوة‭.‬

انتصار‭ ‬الخليج‭ ‬والشارقة

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬والمحترفون‭ ‬بالبطولة‭ ‬ذاتها،‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬معه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قائد‭ ‬وحارس‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬على‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ (‬27/28‭)‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬فاز‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬معه‭ ‬الدولي‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬على‭ ‬مستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬28/30‭).‬