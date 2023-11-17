بعد الفوز على اليمن بالجولة الأولى من التصفيات((الأحمر)) يبدأ مرحلة التحضير للأبيض الإماراتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد
بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مرحلة التحضير البدنية والفنية استعدادًا لخوض مباراة المنتخب الإماراتي ضمن الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
منتخبنا الوطني عاد إلى أرض الوطن فور انتهائه من مباراة اليمن، ودشن تدريباته على الملاعب الخارجية التابعة للاتحاد البحريني لكرة القدم مساء أمس الجمعة بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي والعناصر الموجودة لديه.
ومن المقرر أن يستضيف منتخبنا نظيره الإماراتي يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري على استاد البحرين الوطني.
وكان منتخبنا قد حقق نتيجة الفوز على نظيره اليمني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس بمدينة أبها السعودية أحرزهما محمد هرون وإبراهيم الختال، كما حقق الأبيض الإماراتي هو الآخر نتيجة الفوز على نظيره النيبال (0/4)، لتكون مواجهة »الأحمر« و»الأبيض« المقبلة نحو الفوز الثاني والانفراد بصدارة المجموعة الثامنة.
خوان بيتزي: سعيدون وراضون
وحول مباراة اليمن، قال مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الأرجنتيني خوان بيتزي: »كان عندنا فرص كثيرة وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر لكننا سعيدون وراضون عن أداء منتخبنا. تعرف أن بداية التصفيات تكون بداية صعبة ولكننا توفقنا في أول مباراة«، مضيفًا: »هذه هي أول مباراة والمنتخب الإماراتي هو الآخر فاز أيضًا في مباراته، أهم شيء أن نكون مركزين ونريح لمباراة يوم الثلاثاء، ونروح خطوة وراء خطوة لكي نحقق هدفنا«.
الحردان: ثلاث نقاط مهمة
وحول مباراة اليمن، قال لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم محمد الحردان: »ثلاث نقاط مهمة وخصوصًا في بداية المشوار، أظن أن المشوار طويل والنقاط الثلاث مهمة ولكن الأهم للحين ما وصل، لدينا مباراة بعد 5 أيام وتركيزنا عليها، ننسى مباراة اليمن، أدينا أداء طيبا وأهم شيء الفوز فيها والنقاط الثلاث«.
وأشار الحردان إلى أنه »من غرفة التبديل لم تكن هناك احتفالات عالية، فتركيزنا اليوم وفور عودتنا إلى البحرين على المباراة القادمة، مباراة مهمة وتؤكد وجود البحرين في المرحلة القادمة، وإن شاء الله نطلع بنتيجة زينة«.
MENAFN17112023000055011008ID1107448792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.