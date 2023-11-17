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بعد الفوز على اليمن بالجولة الأولى من التصفيات((الأحمر)) يبدأ مرحلة التحضير للأبيض الإماراتي

11/17/2023 7:10:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد


بدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مرحلة‭ ‬التحضير‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬استعدادًا‭ ‬لخوض‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬فور‭ ‬انتهائه‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬اليمن،‭ ‬ودشن‭ ‬تدريباته‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬والعناصر‭ ‬الموجودة‭ ‬لديه‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستضيف‭ ‬منتخبنا‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬اليمني‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬بمدينة‭ ‬أبها‭ ‬السعودية‭ ‬أحرزهما‭ ‬محمد‭ ‬هرون‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬الأبيض‭ ‬الإماراتي‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬النيبال‭ (‬0/4‭)‬،‭ ‬لتكون‭ ‬مواجهة‭ ‬‮»‬الأحمر‮«‬‭ ‬و»الأبيض‮«‬‭ ‬المقبلة‭ ‬نحو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬والانفراد‭ ‬بصدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭.‬

خوان‭ ‬بيتزي‭: ‬سعيدون‭ ‬وراضون

وحول‭ ‬مباراة‭ ‬اليمن،‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭: ‬‮»‬كان‭ ‬عندنا‭ ‬فرص‭ ‬كثيرة‭ ‬وكان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬تسجيل‭ ‬أهداف‭ ‬أكثر‭ ‬لكننا‭ ‬سعيدون‭ ‬وراضون‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬منتخبنا‭. ‬تعرف‭ ‬أن‭ ‬بداية‭ ‬التصفيات‭ ‬تكون‭ ‬بداية‭ ‬صعبة‭ ‬ولكننا‭ ‬توفقنا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‮«‬،‭ ‬مضيفًا‭: ‬‮»‬هذه‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬والمنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬فاز‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬مباراته،‭ ‬أهم‭ ‬شيء‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مركزين‭ ‬ونريح‭ ‬لمباراة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ونروح‭ ‬خطوة‭ ‬وراء‭ ‬خطوة‭ ‬لكي‭ ‬نحقق‭ ‬هدفنا‮«‬‭.‬


الحردان‭: ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة

وحول‭ ‬مباراة‭ ‬اليمن،‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬محمد‭ ‬الحردان‭: ‬‮»‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المشوار،‭ ‬أظن‭ ‬أن‭ ‬المشوار‭ ‬طويل‭ ‬والنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬مهمة‭ ‬ولكن‭ ‬الأهم‭ ‬للحين‭ ‬ما‭ ‬وصل،‭ ‬لدينا‭ ‬مباراة‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬وتركيزنا‭ ‬عليها،‭ ‬ننسى‭ ‬مباراة‭ ‬اليمن،‭ ‬أدينا‭ ‬أداء‭ ‬طيبا‭ ‬وأهم‭ ‬شيء‭ ‬الفوز‭ ‬فيها‭ ‬والنقاط‭ ‬الثلاث‮«‬‭.‬

وأشار‭ ‬الحردان‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮»‬من‭ ‬غرفة‭ ‬التبديل‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬احتفالات‭ ‬عالية،‭ ‬فتركيزنا‭ ‬اليوم‭ ‬وفور‭ ‬عودتنا‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة،‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬وتؤكد‭ ‬وجود‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬وإن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬نطلع‭ ‬بنتيجة‭ ‬زينة‮«‬‭.‬

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