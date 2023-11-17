في ختام منافسات الجولة العالمية لكرة السلة:النجمة يحقق لقب البطولة المحلية وسيدات المنامة في الوصافة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حقق فريق النجمة لقب البطولة المحلية التي أقيمت منافساتها على هامش منافسات الجولة العالمية لكرة السلة 3 X 3 بفوزه في النهائي على حساب فريق الاتحاد (أ) بنتيجة 21-10، حيث شهت المواجهة تألقا واضحا من الفريق النجماوي الذي استحق الظفر باللقب على حساب منافسه.
وجاءت المنافسة في المسابقة المحلية قوية ومثيرة، حيث تأهل الاتحاد (أ) إلى الدور النهائي بفوزه على فريق مدينة عيسى، بينما تمكن النجمة من بلوغ المواجهة النهائية بفوزه على فريق الاتحاد (ب)، وقدم رفاق المخضرم عبدالرحمن غالي أداء متميزا مكنهم من خطف اللقب المحلي في النهاية.
وصافة سيدات المنامة
وفيما يخص منافسات السيدات، فقد حققت لاعبات المنامة المركز الثاني بعد خسارتهن أمام فريق الدوحة اكسبو القطري بنتيجة 21-9، في مواجهة فرضن فيها القطريات أنفسهن بشكل واضح، وهو ما جعلهن يظفرن بالمركز الأول على حساب ممثل الوطن.
وكان المنامة قد صعد إلى الدور النهائي بعد فوزه في نصف النهائي على حساب فريق الرياض السعودي بنتيجة 21-11.
بارتيزان بطلًا للجولة العالمية
وتوج سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية فريق بارتيزان بلقب الجولة العالمية.
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