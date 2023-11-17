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في ختام منافسات الجولة العالمية لكرة السلة:النجمة يحقق لقب البطولة المحلية وسيدات المنامة في الوصافة

11/17/2023 7:10:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


حقق‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬منافساتها‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3 X 3‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ (‬أ‭) ‬بنتيجة‭ ‬21‭-‬10،‭ ‬حيث‭ ‬شهت‭ ‬المواجهة‭ ‬تألقا‭ ‬واضحا‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬النجماوي‭ ‬الذي‭ ‬استحق‭ ‬الظفر‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منافسه‭.‬

وجاءت‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬المحلية‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تأهل‭ ‬الاتحاد‭ (‬أ‭) ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬بينما‭ ‬تمكن‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬المواجهة‭ ‬النهائية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ (‬ب‭)‬،‭ ‬وقدم‭ ‬رفاق‭ ‬المخضرم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬غالي‭ ‬أداء‭ ‬متميزا‭ ‬مكنهم‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬اللقب‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬

وصافة‭ ‬سيدات‭ ‬المنامة

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬منافسات‭ ‬السيدات،‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬لاعبات‭ ‬المنامة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬خسارتهن‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الدوحة‭ ‬اكسبو‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬21‭-‬9،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬فرضن‭ ‬فيها‭ ‬القطريات‭ ‬أنفسهن‭ ‬بشكل‭ ‬واضح،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعلهن‭ ‬يظفرن‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭.‬

وكان‭ ‬المنامة‭ ‬قد‭ ‬صعد‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬الرياض‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬21‭-‬11‭.‬

بارتيزان‭ ‬بطلًا‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية

وتوج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬فريق‭ ‬بارتيزان‭ ‬بلقب‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭.‬

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