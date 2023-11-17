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ضبط وافدة تقدم خدمات ((الفيلر)) و((البوتوكس)) من دون ترخيص

11/17/2023 7:10:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬ضبط‭ ‬وافدة‭ ‬أجنبية‭ ‬تزاول‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬وتقدّم‭ ‬خدمات‭ ‬المداخلات‭ ‬التجميلية‭ ‬‮«‬الفيلر‮»‬‭ ‬و«البوتكس‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬بالعاصمة‭. ‬

ونوّهت‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تمّ‭ ‬حيازة‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬غير‭ ‬المرخصة‭ ‬وغير‭ ‬المسجلة‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬مخالفاً‭ ‬لقانون‭ ‬الصيدلة،‭ ‬وكذلك‭ ‬حيازة‭ ‬إجازة‭ ‬طبية‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص‭ ‬وغير‭ ‬مسجلة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬مخالفاً‭ ‬للأحكام‭ ‬والقوانين‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الهيئة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحويل‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تلقّيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬قام‭ ‬مأمورو‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬بالهيئة‭ ‬بإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬اللازمة،‭ ‬والتي‭ ‬أثبتت‭ ‬صحة‭ ‬المعلومات‭ ‬الواردة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تمّ‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفة،‭ ‬وتحرير‭ ‬المحاضر‭ ‬الرسمية‭ ‬لاستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬للمخالفات‭ ‬المرصودة،‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص،‭ ‬ومزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الصيدلة‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬وإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬صيدلي‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحية‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص‭. ‬وأوضحت‭ ‬أنّ‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬ضبطها‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مخالفة‭ ‬قانون‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممارسة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬وهي‭ ‬بإجراء‭ ‬حقن‭ ‬الفيلر‭ ‬والبوتوكس‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬الهيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬يعد‭ ‬مخالفاً‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬29‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬بشأن‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬وطب‭ ‬الأسنان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬وإدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحية‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬فيها‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬مخالفاً‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ (‬25‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬وإدارة‭ ‬مركز‭ ‬صيدلاني‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص‭ ‬ومزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الصيدلة‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لقانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬1997‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬الصيدلة‭ ‬والمراكز‭ ‬الصيدلية‭.‬

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