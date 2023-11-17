ضبط وافدة تقدم خدمات ((الفيلر)) و((البوتوكس)) من دون ترخيص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ضبط وافدة أجنبية تزاول مهنة الطب البشري وتقدّم خدمات المداخلات التجميلية «الفيلر» و«البوتكس» بدون ترخيص في أحد الفنادق بالعاصمة.
ونوّهت بأنه قد تمّ حيازة كمية كبيرة من الأدوية غير المرخصة وغير المسجلة لدى الهيئة مما يعد مخالفاً لقانون الصيدلة، وكذلك حيازة إجازة طبية بدون ترخيص وغير مسجلة من الهيئة مما يعد مخالفاً للأحكام والقوانين الصادرة عن الهيئة، مؤكدة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل القضية إلى النيابة العامة. وأشارت الهيئة إلى أنه فور تلقّيها البلاغ، قام مأمورو الضبط القضائي بالهيئة بإجراء التحريات اللازمة، والتي أثبتت صحة المعلومات الواردة، ومن ثم تمّ التنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وضبط المخالفة، وتحرير المحاضر الرسمية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفات المرصودة، والتي تتمثل في مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، فضلاً عن إدارة وإنشاء مركز صيدلي بدون ترخيص، وتقديم خدمات صحية بدون ترخيص، إضافة إلى إدارة مؤسسة صحية بدون ترخيص. وأوضحت أنّ المخالفات التي تمّ ضبطها تتمثل في مخالفة قانون مزاولة مهنة الطب البشري من خلال ممارسة مهنة الطب البشري وهي بإجراء حقن الفيلر والبوتوكس بدون ترخيص صادر من الهيئة، وذلك يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة مؤسسة صحية يتم تقديم خدمات صحية فيها بدون ترخيص مما يعد مخالفاً لأحكام المادة (25) من المرسوم بقانون (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، فضلاً عن إنشاء وإدارة مركز صيدلاني بدون ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
MENAFN17112023000055011008ID1107448789
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.