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توثيق حقوقي: نحو 20 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود في غزة

11/17/2023 7:10:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬توثيق‭ ‬حقوقي‭ ‬نشر‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬شهيد‭ ‬ومفقود‭ ‬مع‭ ‬تواصل‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬أنه‭ ‬وثق‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬15271‭ ‬فلسطينيا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬6403‭ ‬أطفال‭ ‬و3561‭ ‬امرأة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32310‭ ‬مصابين‭ ‬منهم‭ ‬العشرات‭ ‬بحالة‭ ‬حرجة‭ ‬ولا‭ ‬يتلقون‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬بفعل‭ ‬انهيار‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭.‬

وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬البلاغات‭ ‬عن‭ ‬المفقودين‭ ‬تجاوز‭ ‬عددها‭ ‬4150‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬المباني‭ ‬المدمرة‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬الجوية‭ ‬والمدفعية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وسط‭ ‬تضاؤل‭ ‬فرص‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أحياء،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬نعتقد‭ ‬بوجود‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬المفقودين‭ ‬والجثث‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬يتعذر‭ ‬انتشالهم‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عمليات‭ ‬التوغل‭ ‬البري‭ ‬لجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭.‬‮
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‭ ‬وأبرز‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬مخاطر‭ ‬التوقف‭ ‬الكامل‭ ‬لخدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والإنترنت‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركات‭ ‬الموردة‭ ‬عن‭ ‬نفاد‭ ‬الوقود‭ ‬المستخدم‭ ‬لتشغيل‭ ‬المولدات‭ ‬الكهربائية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعرض‭ ‬سلامة‭ ‬المدنيين‭ ‬وتوفير‭ ‬المساعدة‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‭ ‬للخطر‭ ‬الشديد‭ ‬ويحولهم‭ ‬إلى‭ ‬ضحايا‭ ‬القتل‭ ‬بصمت‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬الصحفيين‭ ‬ومقار‭ ‬عملهم،‭ ‬عمدت‭ ‬إلى‭ ‬الإضرار‭ ‬بقوة‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الأساسية‭ ‬للاتصالات‭ ‬والإنترنت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدابير‭ ‬تقنية‭ ‬بغرض‭ ‬عزل‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي،‭ ‬وتغييب‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬الأدلة‭ ‬على‭ ‬الجرائم‭ ‬المرتكبة‭.‬

ويعاني‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬أكتوبر،‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قطعت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إمدادات‭ ‬الكهرباء‭ ‬واستنفاد‭ ‬احتياطيات‭ ‬الوقود‭ ‬اللازمة‭ ‬لمحطة‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وتمنع‭ ‬إسرائيل‭ ‬دخول‭ ‬الوقود‭ ‬الذي‭ ‬تشتد‭ ‬الحاجة‭ ‬إليه‭ ‬لتشغيل‭ ‬مولدات‭ ‬الكهرباء‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬المعدات‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‭.‬

ودفع‭ ‬نفاد‭ ‬الوقود‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الهجمات‭ ‬الجوية‭ ‬والمدفعية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتكررة‭ ‬بالاستهداف‭ ‬المباشر‭ ‬للمستشفيات‭ ‬ومحيطها،‭ ‬إلى‭ ‬خروج‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬35‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬ووقف‭ ‬خدماتها‭ ‬الطبية‭ ‬الرسمية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬توقف‭ ‬عمل‭ ‬غالبية‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬طبيب‭ ‬وممرض‭ ‬ومسعف‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬213‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬مختلفة،‭ ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬طواقم‭ ‬الإنقاذ‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬49‭ ‬صحفيا‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تجاوز‭ ‬مليونا‭ ‬و650‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ -‬يقيم‭ ‬نحو‭

نصفهم‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء‭ ‬تابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬ ‭ ‬دون‭ ‬توفر‭ ‬ملجأ‭ ‬أمن‭ ‬لهم‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭.‬

ورصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬تدمير‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬الجوية‭ ‬والمدفعية‭ ‬وخلال‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬55200‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬كليا‭ ‬وتضرر‭ ‬160700‭ ‬ألف‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي،‭ ‬و117‭ ‬مرفقا‭ ‬صحيا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬223‭ ‬مدرسة‭ ‬821‭ ‬منشأة‭ ‬صناعية‭ ‬و117‭ ‬مقرا‭ ‬صحفيا‭ ‬و75‭ ‬مسجدا‭ ‬و3‭ ‬كنائس‭.‬

وأعاد‭ ‬المرصد‭ ‬الحقوقي‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تصعيد‭ ‬انقطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والإنترنت‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬غطاء‭ ‬لمواصلة‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬مروعة،‭ ‬ومطالبته‭ ‬بخطوات‭ ‬دولية‭ ‬فعالة‭ ‬وملموسة‭ ‬لمنع‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬الحاصلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

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