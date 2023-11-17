الآلاف يتظاهرون في عمان وعدة مدن أردنية دعما للفلسطينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عمان
– (أ ف ب): تظاهر آلاف الأردنيين أمس الجمعة في عمان وعدد من المحافظات الأردنية للإعراب عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة، منددين باستمرار القصف الإسرائيلي. وانطلقت تظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة بعد صلاة الجمعة في ظل وجود أمني كثيف، على ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس.
وهتف المتظاهرون الذين تجاوز عددهم خمسة آلاف شخص، بحسب الشرطة، «اهتف سمّع كل الغرب، نتنياهو مجرم حرب». وحملوا لافتات هاجمت إسرائيل والعرب والولايات المتحدة، ومنها «إسرائيل مش دولة، إسرائيل منظمة إرهابية». ورفع المتظاهرون أعلاما أردنية وفلسطينية وصور بعض القتلى من الفلسطينيين.
ومن اللافتات التي كان بعضها بالعربية وأخرى الإنجليزية «أمريكا رأس الإرهاب»، و«بايدن مجرم حرب وقاتل الأطفال»، و«أوقفوا العدوان». كما هتف البعض «اهتف سمّع كل الناس، كل الأردن مع حماس». وحملت سيارة سارت وسط التظاهرة دمى على شكل أطفال ملفوفين بأكفان بيضاء ملطخة بالدماء، وتابوتا كتب عليه باللون الأحمر «الفاتحة على مؤتمر القمة العربية».
وقال مراد العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، لوكالة فرانس برس إن «أمريكا هي رأس الإرهاب، أمريكا وإدارتها الصهيونية هي المسؤولة عن الجريمة التي تجري في غزة الآن، أمريكا اليوم هي التي تقتل أطفالنا وشبابنا ونساءنا وتدمّر المستشفيات وتقوم بجرائم حرب في غزة».
وطالت الهتافات اتفاق السلام الموقّع بين الأردن وإسرائيل. إذ قال البعض «وادي عربة مش سلام، وادي عربة استسلام»، في إشارة إلى معاهدة السلام التي وقعها الأردن مع إسرائيل عام 1994. وشارك المئات في تظاهرات مماثلة في محافظات العقبة ومعان والطفيلة والكرك (جنوب) وإربد (شمال). ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، شهد الأردن تظاهرات عدة تضامنية مع الفلسطينيين طالبت بإلغاء معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.
واستدعى الأردن في الثاني من الشهر الحالي سفيره لدى إسرائيل، منددا بـ«الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة»، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.
MENAFN17112023000055011008ID1107448787
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.