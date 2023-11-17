الآلاف يتظاهرون في عمان وعدة مدن أردنية دعما للفلسطينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وهتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الذين‭ ‬تجاوز‭ ‬عددهم‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬الشرطة،‭ ‬‮«‬اهتف‭ ‬سمّع‭ ‬كل‭ ‬الغرب،‭ ‬نتنياهو‭ ‬مجرم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬وحملوا‭ ‬لافتات‭ ‬هاجمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬والعرب‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومنها‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬مش‭ ‬دولة،‭ ‬إسرائيل‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬أعلاما‭ ‬أردنية‭ ‬وفلسطينية‭ ‬وصور‭ ‬بعض‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

ومن‭ ‬اللافتات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬بعضها‭ ‬بالعربية‭ ‬وأخرى‭ ‬الإنجليزية‭ ‬‮«‬أمريكا‭ ‬رأس‭ ‬الإرهاب‮»‬،‭ ‬و«بايدن‭ ‬مجرم‭ ‬حرب‭ ‬وقاتل‭ ‬الأطفال‮»‬،‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬العدوان‮»‬‭. ‬كما‭ ‬هتف‭ ‬البعض‭ ‬‮«‬اهتف‭ ‬سمّع‭ ‬كل‭ ‬الناس،‭ ‬كل‭ ‬الأردن‭ ‬مع‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬وحملت‭ ‬سيارة‭ ‬سارت‭ ‬وسط‭ ‬التظاهرة‭ ‬دمى‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أطفال‭ ‬ملفوفين‭ ‬بأكفان‭ ‬بيضاء‭ ‬ملطخة‭ ‬بالدماء،‭ ‬وتابوتا‭ ‬كتب‭ ‬عليه‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر‭ ‬‮«‬الفاتحة‭ ‬على‭ ‬مؤتمر‭ ‬القمة‭ ‬العربية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مراد‭ ‬العضايلة،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬جبهة‭ ‬العمل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬الذراع‭ ‬السياسية‭ ‬للإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أمريكا‭ ‬هي‭ ‬رأس‭ ‬الإرهاب،‭ ‬أمريكا‭ ‬وإدارتها‭ ‬الصهيونية‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الآن،‭ ‬أمريكا‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تقتل‭ ‬أطفالنا‭ ‬وشبابنا‭ ‬ونساءنا‭ ‬وتدمّر‭ ‬المستشفيات‭ ‬وتقوم‭ ‬بجرائم‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وطالت‭ ‬الهتافات‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬الموقّع‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬وإسرائيل‭. ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬البعض‭ ‬‮«‬وادي‭ ‬عربة‭ ‬مش‭ ‬سلام،‭ ‬وادي‭ ‬عربة‭ ‬استسلام‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬معاهدة‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬وقعها‭ ‬الأردن‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬عام‭ ‬1994‭. ‬وشارك‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬العقبة‭ ‬ومعان‭ ‬والطفيلة‭ ‬والكرك‭ (‬جنوب‭) ‬وإربد‭ (‬شمال‭). ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬شهد‭ ‬الأردن‭ ‬تظاهرات‭ ‬عدة‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬طالبت‭ ‬بإلغاء‭ ‬معاهدة‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وإغلاق‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬عمان‭.‬

واستدعى‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬سفيره‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬منددا‭ ‬بـ«الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستعرة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬تقتل‭ ‬الأبرياء‭ ‬وتسبب‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أعلم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعدم‭ ‬إعادة‭ ‬سفيرها‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬غادر‭ ‬المملكة‭.‬