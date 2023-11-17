ردا على اقتراح نيابي بتثبيت الاستقطاع الشهري لبرنامج ((مزايا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشفت‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬قيامها‭ ‬حاليا‭ ‬بدراسة‭ ‬لتعديل‭ ‬آلية‭ ‬احتساب‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬لجميع‭ ‬الخدمات‭ ‬الاسكانية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بصفة‭ ‬استعجال‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بهدف‭ ‬إلغاء‭ ‬استقطاع‭ ‬الزيادة‭ ‬الدورية‭ ‬للمنتفعين‭ ‬ببرنامج‭ ‬تمويل‭ ‬‮«‬مزايا‮»‬‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بنسبة‭ ‬ثابتة‭ ‬شهريا‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬النسبة‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬للمنتفعين‭.‬

وأشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬يقوم‭ ‬فيه‭ ‬المواطن‭ ‬باختيار‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬المناسبة‭ ‬له‭ ‬واختيار‭ ‬احد‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬لتمويله،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬بدعم‭ ‬مبلغ‭ ‬القسط‭ ‬الشهري‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬كأحد‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الطلبات‭ ‬القائمة‭ ‬للمتقدمين‭ ‬الجدد،‭ ‬لمنحهم‭ ‬خيار‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬فورية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬لعدد‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬المنتفعين‭ ‬واعتمد‭ ‬كخدمة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ ‬909‭ ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإسكان‭ ‬وتعديلاته‭ ‬الذي‭ ‬نظم‭ ‬احكام‭ ‬واشتراطات‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬حيث‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكوم‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬وبموجب‭ ‬شهادة‭ ‬التأهيل‭ ‬ان‭ ‬يتقدم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬شراء‭ ‬مسكن‭ ‬من‭ ‬احد‭ ‬البنوك‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يلتزم‭ ‬المنتفع‭ ‬بالبرنامج‭ ‬بدفع‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬25 % ‭ ‬من‭ ‬دخله‭ ‬شهريا‭ ‬لسداد‭ ‬القسط‭ ‬المستحق‭ ‬للبنك‭ ‬المشارك‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬كحد‭ ‬اقصى،‭

‬وان‭ ‬تقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بسداد‭ ‬المتبقي‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬القسط‭ ‬المستحق‭ ‬للبنك‭ ‬المشارك،‭ ‬وذلك‭ ‬فيما‭ ‬زاد‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬25 % ‭ ‬التي‭ ‬سيسددها‭ ‬المنتفع‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬سداد‭ ‬التمويل‭.‬

كما‭ ‬يتم‭ ‬ابلاغ‭ ‬المنتفع‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الواجبة‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬مثل‭ ‬التحديث‭ ‬الدوري‭ ‬للدخل‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬لإعادة‭ ‬تحديد‭ ‬مقدار‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الوزارة،‭ ‬مضيفة‭ ‬الحكومة‭ ‬انها‭ ‬وفرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأغراض‭ ‬المتنوعة‭ ‬مثل‭ ‬شراء‭ ‬مسكن‭ ‬وشراء‭ ‬ارض‭ ‬وبناؤها‭ ‬وشراء‭ ‬مبنى‭ ‬والاضافة‭ ‬عليه‭ ‬وبناء‭ ‬مسكن‭ ‬والاضافة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬قائم،‭ ‬وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬بكونها‭ ‬فورية‭ ‬وذات‭ ‬إجراءات‭ ‬سريعة‭ ‬ومستدامة‭ ‬تضمن‭ ‬للمواطن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المسكن‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬الانتظار،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬اهم‭ ‬التحسينات‭ ‬التي‭ ‬أدخلت‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التمويلية‭ ‬بانها‭ ‬ذات‭ ‬استقطاع‭ ‬شهري‭ ‬ثابت‭ ‬لا‭ ‬يتغير‭ ‬حتى‭ ‬السداد‭ ‬التام،‭ ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأعلى‭ ‬لقيمة‭ ‬التمويل‭ ‬حيث‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬70‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬ويتيح‭ ‬هذا‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬الخيارات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الخدمات‭ ‬الاسكانية‭ ‬للمواطن‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬الخيار‭ ‬الأنسب‭ ‬له‭ ‬ولأسرته‭ ‬بحسب‭ ‬ظروفه‭ ‬المعيشية‭ ‬والاجتماعية‭. ‬