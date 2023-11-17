استمرار المشاورات السياسية بين البحرين وتايلاند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية مع ووراووت بانجبرابابانت (
Worawoot
Pongprapapant ) مدير عام إدارة شؤون جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة خارجية مملكة تايلاند، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة».
وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التقدم المحرز في مسيرة التعاون السياسي والاقتصادي بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند، وبحث سبل تعزيزها في ضوء استمرار المشاورات السياسية، وتطلع البلدين إلى عقد الاجتماع الرابع للجنة العليا المشتركة للتعاون الثنائي، لما يعود بالخير والمنفعة على كلا البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب مناقشة تنسيق المواقف الدولية في انضمام المملكة إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، وحرص البلدين على ترسيخ الأمن والسلام ودعم أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
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