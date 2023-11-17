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استمرار المشاورات السياسية بين البحرين وتايلاند

11/17/2023 7:10:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬مع‭ ‬ووراووت‭ ‬بانجبرابابانت‭ (‬ Worawoot ‭ ‬ Pongprapapant ‭) ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬بوزارة‭ ‬خارجية‭ ‬مملكة‭ ‬تايلاند،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومملكة‭ ‬تايلاند،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬استمرار‭ ‬المشاورات‭ ‬السياسية،‭ ‬وتطلع‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرابع‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬للتعاون‭ ‬الثنائي،‭ ‬لما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬تنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬انضمام‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬معاهدة‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا،‭ ‬وحرص‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬ودعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬

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