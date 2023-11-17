استعراض أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البحرين والصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية مع تشاي جيون المبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضية الشرق الأوسط، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة».
وتم خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية الوطيدة والمتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار الحرص على دعم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بشأن إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، كخطوة أولى نحو الوقف الدائم لإطلاق النار، وإحياء عملية السلام العادل والشامل في المنطقة، بما يلبي حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين.
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