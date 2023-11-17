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وكيل الخارجية للشؤون السياسية: شراكة أخوية تاريخية ونموذجية مع الإمارات

11/17/2023 7:10:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬بالشراكة‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬والمتميزة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬كأنموذج‭ ‬في‭ ‬الوحدة‭ ‬الخليجية‭ ‬والعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬شاهين‭ ‬المرر‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬آفاق‭
‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الشاملة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬استضافة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬كوب‭ ‬28‭).‬

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