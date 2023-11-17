وكيل الخارجية للشؤون السياسية: شراكة أخوية تاريخية ونموذجية مع الإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬شاهين‭ ‬المرر‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬آفاق‭

‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الشاملة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬استضافة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬كوب‭ ‬28‭).‬