وكيل الخارجية للشؤون السياسية: شراكة أخوية تاريخية ونموذجية مع الإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالشراكة الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تقدم وازدهار كأنموذج في الوحدة الخليجية والعمل العربي المشترك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع مع خليفة بن شاهين المرر وزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش المشاركة في أعمال المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة»، حيث تم استعراض آفاق
التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الشقيقين، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون الدولي في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28).
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