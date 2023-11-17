وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن يشاركون في حوار المنامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى مملكة البحرين أمس، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة، وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
كما وصل الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، إلى مملكة البحرين أمس، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والسفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
كما وصل الدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، إلى مملكة البحرين أمس، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ورامي صالح وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
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