وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن يشاركون في حوار المنامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬وصل‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬عبدالله‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس،‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬والشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬والسفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بهزاد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭.‬

كما‭ ‬وصل‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬المغتربين‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس،‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬ورامي‭ ‬صالح‭ ‬وريكات‭ ‬العدوان‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عميد‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭. ‬