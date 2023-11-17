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العدو الصهيوني دمر 40% من منازل شمالي غزة

11/17/2023 7:10:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬فلسطين‭ ‬محمد‭ ‬أشتية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭: ‬‮«‬نطالب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعودة‭ ‬النازحين‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬أن‭ ‬قطع‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬شمالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تم‭ ‬تدميرها،‭ ‬مطالبا‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬فوري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والسماح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭.‬

وأعلن‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭.‬

وأعلن‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬بغزة‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬سليمة‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‭ ‬وفاة‭ ‬كل‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬بالمستشفى،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الحصار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭. ‬وقال‭ ‬أبو‭ ‬سليمة‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬54‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬توفوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحصار‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السمة‭ ‬الوحيدة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬هي‭ ‬الموت،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يتوافر‭ ‬العلاج‭ ‬والماء‭ ‬والأكسجين‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬بسبب‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭. ‬وفيما‭ ‬يختص‭ ‬بالأطفال‭ ‬الخدج‭ ‬قال‭ ‬أبو‭ ‬سليمة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأطفال‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬العلاج‭ ‬والمعينات‭ ‬الطبية‭ ‬لهم‭ ‬فسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬وفاة‭ ‬واحد‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‮»‬‭.‬

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