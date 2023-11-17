العدو الصهيوني دمر 40% من منازل شمالي غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية في مؤتمر صحفي عقده: «نطالب إسرائيل بعودة النازحين إلى بيوتهم في شمال غزة»، موضحا «أن قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة جريمة حرب».
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن نحو 40 % من المنازل شمالي قطاع غزة تم تدميرها، مطالبا بوقف إطلاق نار فوري في غزة والسماح بدخول المساعدات.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن كل المستشفيات في قطاع غزة خرجت من الخدمة.
وأعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سليمة في اتصال مع سكاي نيوز عربية وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي. وقال أبو سليمة إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي. ونوه إلى أن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، إذ لا يتوافر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع. وفيما يختص بالأطفال الخدج قال أبو سليمة إن «الأطفال إن لم يتم توفير العلاج والمعينات الطبية لهم فسيتم إعلان وفاة واحد تلو الآخر».
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