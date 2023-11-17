ولي العهد رئيس الوزراء ورئيس الوزراء القطري يوجهان لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ مشروع جسر البحرينقطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس بقصر القضيبية، أخاه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من من كبار المسؤولين، حيث تم استعراض ما وصلت إليه مستويات التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة قطر وسبل تعزيزها وتنميتها على جميع الأصعدة.
وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته لدولة قطر بدوام التقدم والنماء، مشيرًا إلى ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، لافتًا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات نحو مستويات أكبر تسهم في تحقق التطلعات المشتركة وتنعكس على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.
وتم خلال اللقاء بحث مشروع جسر البحرين-قطر وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع.
كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الانسانية لأهالي القطاع وفقا للقانون الإنساني الدولي.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء تكريمًا لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.
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