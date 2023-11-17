ولي العهد رئيس الوزراء ورئيس الوزراء القطري يوجهان لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ مشروع جسر البحرينقطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لدولة‭ ‬قطر‭ ‬بدوام‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية،‭ ‬لافتًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكبر‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬وتنعكس‭ ‬على‭ ‬نماء‭ ‬وازدهار‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬مشروع‭ ‬جسر‭ ‬البحرين‭-‬قطر‭ ‬وتوجيه‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالبلدين‭ ‬لاستكمال‭ ‬الخطط‭ ‬والبدء‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المشروع‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الجانبان‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬لأهالي‭ ‬القطاع‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬أقام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬تكريمًا‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭.‬