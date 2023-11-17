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ولي العهد رئيس الوزراء ورئيس الوزراء القطري يوجهان لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ مشروع جسر البحرينقطر

11/17/2023 7:10:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أمس‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية،‭ ‬أخاه‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مستويات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتنميتها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لدولة‭ ‬قطر‭ ‬بدوام‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية،‭ ‬لافتًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكبر‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬وتنعكس‭ ‬على‭ ‬نماء‭ ‬وازدهار‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬مشروع‭ ‬جسر‭ ‬البحرين‭-‬قطر‭ ‬وتوجيه‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالبلدين‭ ‬لاستكمال‭ ‬الخطط‭ ‬والبدء‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المشروع‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الجانبان‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬لأهالي‭ ‬القطاع‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬أقام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬تكريمًا‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭.‬

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