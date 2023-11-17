الحكومة ترفض إنشاء ((صندوق المواطن))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬مناقشة‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الخيار‭ ‬الأنسب‭ ‬لتطوير‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الحالية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬الممثلة‭ ‬للحكومة‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬وهيكلة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيلها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التوجيهات‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنفاق‭ ‬الحكومي‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬