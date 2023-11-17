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الحكومة ترفض إنشاء ((صندوق المواطن))

11/17/2023 7:10:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تدخر‭ ‬جهدا‭ ‬لتحسين‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والاهتمام‭ ‬بمتطلباتهم‭ ‬المعيشية‭ ‬وتوفير‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬لهم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تخصيصه‭ ‬من‭ ‬اعتمادات‭ ‬مالية‭ ‬سنوية‭ ‬بمختلف‭ ‬بنود‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬النيابي‭ ‬بشأن‭ ‬دراسة‭ ‬الجوانب‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬لدعم‭ ‬المواطنين‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬صندوق‭ ‬المواطن‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬الاقتراح‭ ‬متحققة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬مناقشة‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الخيار‭ ‬الأنسب‭ ‬لتطوير‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الحالية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬الممثلة‭ ‬للحكومة‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬وهيكلة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيلها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التوجيهات‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنفاق‭ ‬الحكومي‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

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