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تعزيز العلاقات بين البحرين وقطر في كل المجالاتالملك وأمير قطر يبحثان تطوير التعاون الثنائي

11/17/2023 7:10:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أجرى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭.‬

وتطرق‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتقويتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وما‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬ترابط‭ ‬وأخوة،‭ ‬مؤكدَين‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬القائم‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأشار‭ ‬جلالته‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ولقاء‭ ‬جلالته‭ ‬مع‭ ‬معاليه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المحادثات‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ومعاليه،‭ ‬بما‭ ‬يدفع‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬الترابط‭ ‬والتعاون‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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