تعزيز العلاقات بين البحرين وقطر في كل المجالاتالملك وأمير قطر يبحثان تطوير التعاون الثنائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم اتصالا هاتفيا أمس مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.
وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات، وما يجمع بين البلدين من ترابط وأخوة، مؤكدَين العزم على المضي قدمًا في تطوير أوجه التعاون الثنائي القائم بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.
وأشار جلالته خلال الاتصال إلى زيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، ولقاء جلالته مع معاليه، بالإضافة إلى المحادثات المثمرة التي جرت بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومعاليه، بما يدفع بمزيد من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وفتح آفاق الترابط والتعاون بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.
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