تعزيز العلاقات بين البحرين وقطر في كل المجالاتالملك وأمير قطر يبحثان تطوير التعاون الثنائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتطرق‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتقويتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وما‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬ترابط‭ ‬وأخوة،‭ ‬مؤكدَين‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬القائم‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأشار‭ ‬جلالته‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ولقاء‭ ‬جلالته‭ ‬مع‭ ‬معاليه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المحادثات‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ومعاليه،‭ ‬بما‭ ‬يدفع‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬الترابط‭ ‬والتعاون‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬