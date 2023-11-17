وفاة 24 في مستشفى الشفاء بغزة خلال يومين بسبب انقطاع الكهرباء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬24‭ ‬مريضا‭ ‬توفوا‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬‮«‬لأن‭ ‬المعدات‭ ‬الطبية‭ ‬الحيوية‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‮»‬‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفيات‭ ‬القطاع‭.

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ونفد‭ ‬الوقود‭ ‬لدى‭ ‬معظم‭ ‬مستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬تشغيل‭ ‬مولداتها‭. ‬

قبلها‭ ‬بساعات،‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الحرب‭ ‬‮«‬وافق‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬مشتركة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والشين‭ ‬بيت‭ (‬الامن‭ ‬الداخلي‭) ‬بالامتثال‭ ‬لطلب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والسماح‭ ‬بدخول‭ ‬شاحنتين‭ ‬لوقود‭ ‬الديزل‭ ‬يوميا‮»‬‭.

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واضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬‮«‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لدعم‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬البيان‭ ‬فهذا‭ ‬يتيح‭ ‬لإسرائيل‭ ‬‮«‬مساحة‭ ‬المناورة‭ ‬الدولية‭ ‬المستمرة‭ ‬اللازمة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‮»‬‭.

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وذكر‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬شاحنات‭ ‬الوقود‭ ‬ستمر‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬شرط‭ ‬عدم‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬حماس‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬اونروا‭) ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إنه‭ ‬قبل‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬اكتوبر،‭ ‬كانت‭ ‬50‭ ‬شاحنة‭ ‬وقود‭ ‬تدخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يوميا‭. ‬

وحذر‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬للاونروا‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانهيار‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الانتظار‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ ‬سيكلف‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬الارواح‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬‮«‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬اليوم،‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬نحو‭ ‬70‭% ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬النظيفة‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬و«الحدث‮»‬،‭ ‬الجمعة،‭ ‬بقرب‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬هدنة‭ ‬يشمل‭ ‬إدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬أسيرا‭ ‬لدى‭ ‬حماس‭.‬

وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬أكدت‭ ‬المصادر‭ ‬بقرب‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬ودخول‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات،‭ ‬مقابل‭ ‬إفراج‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬رهينة‭ ‬من‭ ‬المدنيات‭ ‬الإسرائيليات‭ ‬والأطفال،‭ ‬مقابل‭ ‬50‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬السجينات‭ ‬والأطفال‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬إسرائيل‭.‬

وأضافت‭ ‬مصادر‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬و«الحدث‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الوشيك‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يشمل‭ ‬هدنة‭ ‬3‭ ‬أيام‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬كميات‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬أممي‭ ‬ضمن‭ ‬الاتفاق‭.‬

وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ضغطا‭ ‬أمريكيا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬للقبول‭ ‬بالصفقة‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬متلفزة‭ ‬ألقاها‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لن‭ ‬تتمكّن‭ ‬من‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أهدافها‭ ‬أو‭ ‬استعادة‭ ‬أسراها‭ ‬إلا‭ ‬بدفع‭ ‬الثمن‭ ‬الذي‭ ‬تحدده‭ ‬المقاومة‮»‬‭. ‬

وأصدر‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الأربعاء‭ ‬قرارا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هدنات‭ ‬وممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬وعاجلة‭ ‬لعدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الأيام‮»‬‭ ‬لتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وصاغت‭ ‬مالطا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬أقرّ‭ ‬بغالبية‭ ‬12‭ ‬صوتا‭ ‬وامتناع‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعضاء‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭). ‬ولم‭ ‬يتطرق‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬إدانة‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬

ودعا‭ ‬مفوّض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬انتهاكات‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬متفجّر‮»‬‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

ورفضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬طلبا‭ ‬من‭ ‬تورك‭ ‬لزيارتها‭. ‬وقالت‭ ‬بعثة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ليست‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بأي‭ ‬فائدة‭ ‬إضافية‭ ‬لزيارة‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬حاليا‮»‬‭. ‬

وتدخل‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬الجمعة،‭ ‬يومها‭ ‬الـ42،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬أي‭ ‬بادرة‭ ‬بقرب‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لرفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬والذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬فقد‭ ‬كل‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭. ‬وتسببت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬تشريد‭ ‬ثلثي‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬الحصار‭ ‬الذي‭ ‬يفرضه‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬لا‭ ‬يجد‭ ‬الآلاف‭ ‬مأوى،‭ ‬كما‭ ‬توجد‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬كبيرة‭ ‬ونقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬وانقطاع‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭. ‬

وحذّر‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬يواجهون‭ ‬‮«‬احتمالا‭ ‬مباشرا‭ ‬للموت‭ ‬جوعا‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬امدادات‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬معدومة‭ ‬عمليا‮»‬‭. ‬