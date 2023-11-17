بصمة في ساحة الموضة والحُلي الفاخرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كتبت‭: ‬فاطمة‭ ‬الماجد

تصوير‭- ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬





حظي‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬المجوهرات‭ ‬منذ‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إقبالا‭ ‬واسعا‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬ولعل‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬الساعات‭ ‬والمجوهرات‭ ‬الفاخرة‭ ‬وبتشكيلات‭ ‬كبيرة‭ ‬حديثة‭ ‬منها‭ ‬وعريقة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأذواق‭ ‬وتلبي‭ ‬رغبات‭ ‬كل‭ ‬فئات‭ ‬الزبائن‭.‬

وعرفت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لسنوات‭ ‬ليست‭ ‬بقليلة‭ ‬بكونها‭ ‬مجمعا‭ ‬لتجارة‭ ‬الصناعات‭ ‬المميزة‭ ‬والفريدة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬المجوهرات‭ ‬والحلي‭ ‬والساعات،‭ ‬ولعل‭ ‬أقل‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‮»‬‭ ‬عراقته‭ ‬وأصالته‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬والإقليمي‭. ‬

ويحتل‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‮»‬‭ ‬مكانا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السلع‭ ‬الفاخرة‭ ‬واشتهر‭ ‬بالأخص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬ذات‭ ‬الفخامة‭. ‬

وحرص‭ ‬المركز‭ ‬منذ‭ ‬بداياته‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬الرفيعة،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬المركز‭ ‬خدمات‭ ‬مميزة‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬وخدمة‭ ‬عملاء‭ ‬استثنائية‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬لجميع‭ ‬العملاء‭.‬

ويسعى‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬بتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬المدروسة‭ ‬مثل‭ ‬باتيك‭ ‬فيليب،‭ ‬فاشيرون‭ ‬كونستانتين،‭ ‬فرانك‭ ‬ميولر،‭ ‬آي‭ ‬لانج‭ ‬وسوهني،‭ ‬موسير،‭ ‬ييغر‭ ‬لي‭ ‬كوتور،‭ ‬هاري‭ ‬وينستون،‭ ‬بولغاري،‭ ‬غروبل‭ ‬فورسي،‭ ‬بياجيه،‭ ‬هوبلو،‭ ‬شارلز‭ ‬أودين،‭ ‬نأوميجا،‭ ‬شوبارد،‭ ‬تيفاني‭ ‬أند‭ ‬كو،‭ ‬تاغ‭ ‬هيوير،‭ ‬ويوكو‭ ‬لندن‭ ‬للؤلؤ‭ ‬المستزرع‭ ‬والمزيد‭. ‬

كما‭ ‬يقدم‭ ‬تشكيلة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬الفاخرة‭ ‬والهدايا‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬مثل‭ ‬روبرتو‭ ‬كوين،‭ ‬مارلي،‭ ‬ماركو‭ ‬بيسيغو،‭ ‬كوليت،‭ ‬دي‭ ‬جو،‭ ‬سابو،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لعشاق‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬الفاخرة‭ ‬بتشكيلة‭ ‬منوعة‭ ‬ومميزة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭.‬







وكذلك‭ ‬عرف‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬منذ‭ ‬عصره‭ ‬بكونه‭ ‬أكبر‭ ‬دار‭ ‬للمجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬شيرازي‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬وعبدالمجيد‭ ‬شيرازي‭ ‬ود‭. ‬أبو‭ ‬القاسم‭ ‬شيرازي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومازال‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬منذ‭ ‬1978‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬إدارة‭ ‬شبابية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬حنكة‭ ‬الأجداد‭ ‬وحداثة‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬محمد‭ ‬شيرازي‭ ‬وعباس‭ ‬شيرازي‭ ‬ودينا‭ ‬شيرازي،‭ ‬ورحمة‭ ‬شيرازي،‭ ‬وأحمد‭ ‬شيرازي،‭ ‬وسوسن‭ ‬شيرازي‭.‬

‭ ‬ويقوم‭ ‬المركز‭ ‬بتوفير‭ ‬الخبرات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬وراء‭ ‬الكواليس‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والعناية‭ ‬بالساعات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬فنيي‭ ‬ساعات‭ ‬المركز‭ ‬بانتظام‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬ليكونوا‭ ‬مطلعين‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬وتصليح‭ ‬الساعات‭.‬

وبإمكان‭ ‬عملاء‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مجموعات‭ ‬أصيلة‭ ‬ذات‭ ‬طراز‭ ‬لا‭ ‬يقدم‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الزمن‭ ‬وفرصة‭ ‬لشراء‭ ‬تشكيلات‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الهدايا‭ ‬الراقية‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مجمع‭ ‬الأذواق‭ ‬الرفيعة‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العصور‭. ‬

ويسعى‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬كرواد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المجوهرات‭ ‬وعالم‭ ‬الساعات‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬علاقاته‭ ‬وشراكاته‭ ‬العريقة‭ ‬لدفع‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬واسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬الساحات‭ ‬العالمية‭ ‬لكونها‭ ‬مركزا‭ ‬تجاريا‭ ‬مرموقا‭ ‬ذا‭ ‬سمعة‭ ‬عالية‭.‬