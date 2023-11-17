بصمة في ساحة الموضة والحُلي الفاخرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) مركز البحرين للمجوهرات تاريخ يتلألأ كل عام
كتبت: فاطمة الماجد
تصوير- محمود بابا
حظي مركز البحرين المجوهرات منذ افتتاح المعرض حتى الآن إقبالا واسعا من الزبائن من مملكة البحرين وخارجها من الدول المجاورة ولعل أبرز ما يميز مركز البحرين للمجوهرات الساعات والمجوهرات الفاخرة وبتشكيلات كبيرة حديثة منها وعريقة تتناسب مع جميع الأذواق وتلبي رغبات كل فئات الزبائن.
وعرفت مملكة البحرين لسنوات ليست بقليلة بكونها مجمعا لتجارة الصناعات المميزة والفريدة في دول مجلس التعاون، حيث كانت من أبرز الدول في مجال صناعة المجوهرات والحلي والساعات، ولعل أقل ما يميز «مركز البحرين للمجوهرات» عراقته وأصالته في السوق البحريني والإقليمي.
ويحتل «مركز البحرين للمجوهرات» مكانا بارزا في مجال السلع الفاخرة واشتهر بالأخص في مجال المجوهرات والساعات ذات الفخامة.
وحرص المركز منذ بداياته بالعمل على مجموعة من المبادئ الأساسية الرفيعة، حيث يقدم المركز خدمات مميزة بجودة عالية وخدمة عملاء استثنائية لا تنسى لجميع العملاء.
ويسعى مركز البحرين للمجوهرات بتوفير أفضل العلامات التجارية العالمية المدروسة مثل باتيك فيليب، فاشيرون كونستانتين، فرانك ميولر، آي لانج وسوهني، موسير، ييغر لي كوتور، هاري وينستون، بولغاري، غروبل فورسي، بياجيه، هوبلو، شارلز أودين، نأوميجا، شوبارد، تيفاني أند كو، تاغ هيوير، ويوكو لندن للؤلؤ المستزرع والمزيد.
كما يقدم تشكيلة رائعة من المجوهرات الفاخرة والهدايا من العلامات التجارية مثل روبرتو كوين، مارلي، ماركو بيسيغو، كوليت، دي جو، سابو، والكثير من العلامات التجارية لعشاق المجوهرات والساعات الفاخرة بتشكيلة منوعة ومميزة في معرض الجواهر العربية.
وكذلك عرف مركز البحرين للمجوهرات منذ عصره بكونه أكبر دار للمجوهرات والساعات الفاخرة في المملكة على يد المرحوم عبدالرزاق شيرازي رحمه الله وعبدالمجيد شيرازي ود. أبو القاسم شيرازي في وسط سوق المنامة بمملكة البحرين، ومازال في الصدارة منذ 1978 حتى يومنا الحالي على يد إدارة شبابية تجمع بين حنكة الأجداد وحداثة الجيل الجديد من بينهم محمد شيرازي وعباس شيرازي ودينا شيرازي، ورحمة شيرازي، وأحمد شيرازي، وسوسن شيرازي.
ويقوم المركز بتوفير الخبرات الاستثنائية وراء الكواليس في مركز الإصلاح والعناية بالساعات، بالإضافة إلى تدريب فنيي ساعات المركز بانتظام في سويسرا ليكونوا مطلعين على آخر الابتكارات التكنولوجية في مجال صناعة وتصليح الساعات.
وبإمكان عملاء مركز البحرين للمجوهرات الحصول على مجموعات أصيلة ذات طراز لا يقدم مع مرور الزمن وفرصة لشراء تشكيلات مميزة من الهدايا الراقية التي تتناسب مع مجمع الأذواق الرفيعة على مر العصور.
ويسعى مركز البحرين للمجوهرات كرواد في سوق المجوهرات وعالم الساعات بالاستمرار في علاقاته وشراكاته العريقة لدفع عملية التنمية الاقتصادية واسم مملكة البحرين دائمًا في الساحات العالمية لكونها مركزا تجاريا مرموقا ذا سمعة عالية.
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