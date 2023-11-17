دار دمياني توسّع حضورها في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) إطلالة أولى لدار المجوهرات الإيطالية الفاخرة
في معرض المجوهرات العربية 2023 - البحرين
نوفمبر 2023 – للمرة الأولى، تطلّ دار دمياني للمجوهرات الراقية التي اشتهرت حول العالم بإبداعاتها الفاخرة الإيطالية بالكامل، في معرض المجوهرات العربية 2023، الحدث التجاري الأبرز في مجال المجوهرات بالشرق الأوسط. ينظّم المعرض من 14 إلى 18 نوفمبر في مركز بحرين العالمي للمعارض وتحتل دار دمياني مساحةً مميزة وأنيقة جناح مركز البحرين للمجوهرات تم تصميمها لتعزيز جمال وحرفية المجوهرات المعروضة.
يجدر بالذكر ان معرض الجواهر العربية هو تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقد قام صاحب السمو بزيارة المعرض وأقدم للتوقّف على بوتيك دمياني، حيث كان في استقباله غيدو غراسي دمياني، رئيس المجموعة، وأعرب عن تقديره للحرفية والتصنيع الإيطالي ولأسلوب إبداعات الدار.
بالنسبة إلى دار دمياني، إن المشاركة في هذا الحدث البارز يمثّل فرصة استثنائية للفت انتباه سوق المتعاملين الناضجين والمدركين للجودة الإيطالية والذين يعتبرون أن الفخامة ترتبط بالأصالة والتصاميم الحصرية. من خلال التواصل مع متعاملين محتملين جدد في تجربة غامرة ومباشرة لإبداعاتها، تسعى دار دمياني إلى كسب ثقتهم وبناء علاقات طويلة الأمد معهم.
وأعلنت الدار أيضاً عن الافتتاح المرتقب لأول بوتيك لها بالبحرين وتحديداً في مودا مول الشهير الواقع في مركز البحرين التجاري العالمي، مثال للهندسة المعمارية المعاصرة المستقبلية والموقع الأهم لكافة متسوّقي العلامات الراقية.
وبفضل البوتيك الجديد وموقعه المميز، تدخل الدار إلى شبكة التجزئة الخاصة بالبلاد لتبني أسساً متينة للمزيد من الازدهار في المستقبل.
تأسست دار دمياني عام 1924 وقد واستمرت وفية لجذورها من خلال تعزيز قيم الأصالة والنزاهة والتميز الإيطالي. تبقى دمياني دار المجوهرات الإيطالية الحقيقية الوحيدة وهي من العلامات التجارية العالمية القليلة التي ما زالت تديرها عائلة مؤسسها. وتستمد عائلة دمياني بجيلها الثالث حالياً، قوّتها من تاريخ مرتبط بأرضها مع الانفتاح على العالم. تتميز الدار بضمانتها للقيمة المميزة التي تقدّمها والمرادفة للخبرة العملية المتميزة التي يقدمها خبراء الصياغة ذوي المهارات الاستثنائية في فالنزا، منطقة صياغة الذهب الرائدة في العالم. ومنذ نشأتها، اتخذت دار دمياني هذه المنطقة موطناً لها، حيث تقوم بتصميم وصياغة إبداعاتها بينما تسعى الآن مختلف الشركات العالمية إلى نقل ورش عملها إلى هذه المنطقة،
تعتبر مجوهرات وإبداعات دمياني تحف فنية فريدة من نوعها، تصاغ يدوياً من قبل أمهر الصائغين في فالنزا. تتميز الإبداعات بتصاميمها الفريدة والاهتمام الاستثنائي بالتفاصيل والجودة للاستثنائية للأحجار الكريمة. مرغوبة من كبار النجوم والأجيال الجديدة من النجوم العالميين، تستمر إبداعات دمياني بإثارة المشاعر وجذب الأنظار بتصاميمها المنفردة بفضل تاريخ الدار الممتد لأكثر من مئة عام.
دمياني: روح العائلة والشغف الإيطالي الحقيقيين
تأسست دمياني عام 1924 في فالنزا وهي دار مجوهرات إيطالية اشتهرت بإبداعاتها الراقية حول العالم.
تتميز دار دمياني بصياغة المجوهرات يدوياً كاملاً في إيطاليا على أيادي أمهر حرفيي صياغة الذهب، وبتصاميم حصرية تعكس الاهتمام بأدق التفاصيل وبالاختيار المتأنّي للأحجار الكريمة عالية الجودة.
تناقلت الأجيال أسرار هذه الحرفة الرائعة من المؤسس إنريكو دمياني إلى إبنه داميانو ثم إلى أحفاده غويدو، سيلفيا وجيورجيو الذين يديرون الشركة حالياً ويترجمون تراث الدار الأسطوري وقيمها الأساسية بلمسة تقدمية نحو المستقبل.
تحظى الدار بتقدير عالمي لأسلوبها وتصاميمها وخبراتها الحرفية الإيطالية المتأصلة في إبداعاتها، وهي دار المجوهرات الوحيدة في العالم التي حازت على 18 جائزة دولية للماس التي تعد بمثابة جائزة الأوسكار في عالم المجوهرات العالمي. نالت إبداعات دمياني الراقية إعجاب العديد من نجوم الشاشة مثل تيلدا سوينتون وجينيفر أنيستون وغوينيث بالترو وبراد بيت، بالإضافة إلى الممثلتين الإيطاليتين إيزابيللا روسوليني وصوفيا لورن، وقد اختاروا جميعهم الدار للاحتفال بنجاحاتهم.
تعرض دار دمياني مجموعاتها الراقية في أرقى وأفخر مراكز التسوّق وعواصم الثقافة حول العالم مثل ميلان وروما وباريس ودبي وطوكيو وبكين وشانغهاي وسيول فضلاً عن شبكة توزيع انتقائية من خلال المتاجر الكبرى الرئيسية.
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