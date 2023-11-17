دار دمياني توسّع حضورها في الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)







نوفمبر 2023 – للمرة الأولى، تطلّ دار دمياني للمجوهرات الراقية التي اشتهرت حول العالم بإبداعاتها الفاخرة الإيطالية بالكامل، في معرض المجوهرات العربية 2023، الحدث التجاري الأبرز في مجال المجوهرات بالشرق الأوسط. ينظّم المعرض من 14 إلى 18 نوفمبر في مركز بحرين العالمي للمعارض وتحتل دار دمياني مساحةً مميزة وأنيقة جناح مركز البحرين للمجوهرات تم تصميمها لتعزيز جمال وحرفية المجوهرات المعروضة.









يجدر بالذكر ان معرض الجواهر العربية هو تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقد قام صاحب السمو بزيارة المعرض وأقدم للتوقّف على بوتيك دمياني، حيث كان في استقباله غيدو غراسي دمياني، رئيس المجموعة، وأعرب عن تقديره للحرفية والتصنيع الإيطالي ولأسلوب إبداعات الدار.

بالنسبة إلى دار دمياني، إن المشاركة في هذا الحدث البارز يمثّل فرصة استثنائية للفت انتباه سوق المتعاملين الناضجين والمدركين للجودة الإيطالية والذين يعتبرون أن الفخامة ترتبط بالأصالة والتصاميم الحصرية. من خلال التواصل مع متعاملين محتملين جدد في تجربة غامرة ومباشرة لإبداعاتها، تسعى دار دمياني إلى كسب ثقتهم وبناء علاقات طويلة الأمد معهم.







وأعلنت الدار أيضاً عن الافتتاح المرتقب لأول بوتيك لها بالبحرين وتحديداً في مودا مول الشهير الواقع في مركز البحرين التجاري العالمي، مثال للهندسة المعمارية المعاصرة المستقبلية والموقع الأهم لكافة متسوّقي العلامات الراقية.

وبفضل البوتيك الجديد وموقعه المميز، تدخل الدار إلى شبكة التجزئة الخاصة بالبلاد لتبني أسساً متينة للمزيد من الازدهار في المستقبل.

تأسست دار دمياني عام 1924 وقد واستمرت وفية لجذورها من خلال تعزيز قيم الأصالة والنزاهة والتميز الإيطالي. تبقى دمياني دار المجوهرات الإيطالية الحقيقية الوحيدة وهي من العلامات التجارية العالمية القليلة التي ما زالت تديرها عائلة مؤسسها. وتستمد عائلة دمياني بجيلها الثالث حالياً، قوّتها من تاريخ مرتبط بأرضها مع الانفتاح على العالم. تتميز الدار بضمانتها للقيمة المميزة التي تقدّمها والمرادفة للخبرة العملية المتميزة التي يقدمها خبراء الصياغة ذوي المهارات الاستثنائية في فالنزا، منطقة صياغة الذهب الرائدة في العالم. ومنذ نشأتها، اتخذت دار دمياني هذه المنطقة موطناً لها، حيث تقوم بتصميم وصياغة إبداعاتها بينما تسعى الآن مختلف الشركات العالمية إلى نقل ورش عملها إلى هذه المنطقة،



تعتبر مجوهرات وإبداعات دمياني تحف فنية فريدة من نوعها، تصاغ يدوياً من قبل أمهر الصائغين في فالنزا. تتميز الإبداعات بتصاميمها الفريدة والاهتمام الاستثنائي بالتفاصيل والجودة للاستثنائية للأحجار الكريمة. مرغوبة من كبار النجوم والأجيال الجديدة من النجوم العالميين، تستمر إبداعات دمياني بإثارة المشاعر وجذب الأنظار بتصاميمها المنفردة بفضل تاريخ الدار الممتد لأكثر من مئة عام.















دمياني: روح العائلة والشغف الإيطالي الحقيقيين

تأسست دمياني عام 1924 في فالنزا وهي دار مجوهرات إيطالية اشتهرت بإبداعاتها الراقية حول العالم.

تتميز دار دمياني بصياغة المجوهرات يدوياً كاملاً في إيطاليا على أيادي أمهر حرفيي صياغة الذهب، وبتصاميم حصرية تعكس الاهتمام بأدق التفاصيل وبالاختيار المتأنّي للأحجار الكريمة عالية الجودة.

تناقلت الأجيال أسرار هذه الحرفة الرائعة من المؤسس إنريكو دمياني إلى إبنه داميانو ثم إلى أحفاده غويدو، سيلفيا وجيورجيو الذين يديرون الشركة حالياً ويترجمون تراث الدار الأسطوري وقيمها الأساسية بلمسة تقدمية نحو المستقبل.

تحظى الدار بتقدير عالمي لأسلوبها وتصاميمها وخبراتها الحرفية الإيطالية المتأصلة في إبداعاتها، وهي دار المجوهرات الوحيدة في العالم التي حازت على 18 جائزة دولية للماس التي تعد بمثابة جائزة الأوسكار في عالم المجوهرات العالمي. نالت إبداعات دمياني الراقية إعجاب العديد من نجوم الشاشة مثل تيلدا سوينتون وجينيفر أنيستون وغوينيث بالترو وبراد بيت، بالإضافة إلى الممثلتين الإيطاليتين إيزابيللا روسوليني وصوفيا لورن، وقد اختاروا جميعهم الدار للاحتفال بنجاحاتهم.

تعرض دار دمياني مجموعاتها الراقية في أرقى وأفخر مراكز التسوّق وعواصم الثقافة حول العالم مثل ميلان وروما وباريس ودبي وطوكيو وبكين وشانغهاي وسيول فضلاً عن شبكة توزيع انتقائية من خلال المتاجر الكبرى الرئيسية.





