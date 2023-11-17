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كتائب القسام تنشر فيديو حول أسير محتجز لديها توفي بسبب نوبات الهلع جراء قصف الاحتلال

11/17/2023 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام مقطع فيديو حول أسير محتجز لديها توفي بسبب نوبات الهلع جراء قصف الاحتلال.

وقالت إن الأسير تلقى رعاية مكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه علماً بأنه مصاب بأمراض مزمنة منها القلب.

وتاليا الفيديو:

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