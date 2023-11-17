كتائب القسام تنشر فيديو حول أسير محتجز لديها توفي بسبب نوبات الهلع جراء قصف الاحتلال

كتائب القسام تنشر فيديو حول أسير محتجز لديها توفي بسبب نوبات الهلع جراء قصف الاحتلال
التاريخ
11/17/2023 3:12:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام مقطع فيديو حول أسير محتجز لديها توفي بسبب نوبات الهلع جراء قصف الاحتلال.
وقالت إن الأسير تلقى رعاية مكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه علماً بأنه مصاب بأمراض مزمنة منها القلب.
وتاليا الفيديو:
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