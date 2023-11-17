سقوط صواريخ وشظايا على مناطق عدة بتل أبيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سقط صاروخ وشظايا في بئر يعقوب وبتاح تكفا وشوهام شمال شرقي تل أبيب.
وكانت دوت صفارات الإنذار وأًصوات انفجارات في سماء تل أبيب، نتيجة محاولة منظومة القبة الحديدية اعتراض صواريخ فلسطينية.
بدورها أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب وضواحيها برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة.
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