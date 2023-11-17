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سقوط صواريخ وشظايا على مناطق عدة بتل أبيب

11/17/2023 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سقط صاروخ وشظايا في بئر يعقوب وبتاح تكفا وشوهام شمال شرقي تل أبيب.


وكانت دوت صفارات الإنذار وأًصوات انفجارات في سماء تل أبيب، نتيجة محاولة منظومة القبة الحديدية اعتراض صواريخ فلسطينية.

بدورها أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب وضواحيها برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة.

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