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روسيا تتعهد بحظر الانتشار النووي

11/17/2023 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن إنشاء قسم روسي لمراقبة التجارب النووية يعد دليلا لا يقبل الجدل على تعهد البلاد بحظر الانتشار النووي.


وأضافت الوزارة في بيان صحفي : "إن الانتهاء من إنشاء الجزء الروسي من نظام الرصد الدولي، هو دليل لا يقبل الجدل على التزام روسيا بعدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم".

بترا

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