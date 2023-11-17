الإذاعة الإسرائيلية: القبة الحديدية تعجز عن اعتراض صواريخ من غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن القبة الحديدية عجزت عن اعتراض عدة صواريخ استهدفت تل أبيب في الرشقة الأخيرة.
وأعلنت إذاعة الجيش عن سماع دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب بعد إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة، مبينة أن أحد الصواريخ من غزة سقط على مستوطنة "بتاح تكفا" المقامة على أراضي قرية ملبّس وسط فلسطين المحتلة.
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