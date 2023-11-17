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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المغربي

11/17/2023 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة .
وذلك في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمر إزاء تطورات الأوضاع في ‎غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على القطاع، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل .

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