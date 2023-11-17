وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المغربي
التاريخ
11/17/2023 3:12:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة .
وذلك في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمر إزاء تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على القطاع، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل .
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