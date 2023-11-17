تكريم الفائزين بجوائز اتحاد وكالات الأنباء العربية فانا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهد الكونغرس العالمي للإعلام بنسخته الثانية والذي اختتمت أعماله يوم امس الخميس ،تكريم الفائزين بمسابقة اتحاد وكالات الأنباء العربية 'فانا' لأفضل تقرير وافضل صورة صحفية والتي أقرها الاتحاد بصورة سنوية وذلك لتشجيع وتكريم الأعمال الصحفية المتميزة.
وسلَّم رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية محمد جلال الريسي الوكالات الفائزة في مسابقات "فانا" دروعاً تذكارية .
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