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تكريم الفائزين بجوائز اتحاد وكالات الأنباء العربية فانا

11/17/2023 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهد الكونغرس العالمي للإعلام بنسخته الثانية والذي اختتمت أعماله يوم امس الخميس ،تكريم الفائزين بمسابقة اتحاد وكالات الأنباء العربية 'فانا' لأفضل تقرير وافضل صورة صحفية والتي أقرها الاتحاد بصورة سنوية وذلك لتشجيع وتكريم الأعمال الصحفية المتميزة.


وسلَّم رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية محمد جلال الريسي الوكالات الفائزة في مسابقات "فانا" دروعاً تذكارية .

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