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انطلاق فعاليات مؤتمر قيادات تربوية واعدة لبيئة صفية أمنة

11/17/2023 3:12:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوباً عن سمو الأميرة بسمة بنت طلال، افتتح وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد جمعة الوحش صباح اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر الحادي والثلاثين "قيادات تربوية واعدة لبيئة صفية أمنة" الذي ينظمه الملتقى الثقافي التربوي للمدارس الخاصة ويستمر يومين.
واستعرض الوحش في كلمته بالافتتاح مسيرة التربية والتعليم في المملكة وتطورها خلال المئوية الأولى لتأسيس الدولة وتاريخ التربية والتعليم منذ تأسيس الدولة .

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