انطلاق فعاليات مؤتمر قيادات تربوية واعدة لبيئة صفية أمنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوباً عن سمو الأميرة بسمة بنت طلال، افتتح وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد جمعة الوحش صباح اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر الحادي والثلاثين "قيادات تربوية واعدة لبيئة صفية أمنة" الذي ينظمه الملتقى الثقافي التربوي للمدارس الخاصة ويستمر يومين.
واستعرض الوحش في كلمته بالافتتاح مسيرة التربية والتعليم في المملكة وتطورها خلال المئوية الأولى لتأسيس الدولة وتاريخ التربية والتعليم منذ تأسيس الدولة .
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