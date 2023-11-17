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أكثر من 12 ألف شهيد في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية

11/17/2023 3:12:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، 12 ألفا، مقابل إصابة أكثر من 30 ألفا، في العدوان المستمر على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، إن عدد الشهداء تجاوز 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة.

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