أكثر من 12 ألف شهيد في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية

أكثر من 12 ألف شهيد في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية
التاريخ
11/17/2023 3:12:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، 12 ألفا، مقابل إصابة أكثر من 30 ألفا، في العدوان المستمر على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، إن عدد الشهداء تجاوز 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة.
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