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دخول 17 ألف لتر من الوقود لصالح الاتصالات في قطاع غزة

11/17/2023 3:12:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دخلت كمية من الوقود تعادل 17 ألف لتر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مساء الجمعة، لصالح شركة الاتصالات الفلسطينية لإعادة تشغيل أبراج الاتصالات المتوقفة منذ الخميس بسبب نفاد الوقود.

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