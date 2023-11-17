دخول 17 ألف لتر من الوقود لصالح الاتصالات في قطاع غزة

دخول 17 ألف لتر من الوقود لصالح الاتصالات في قطاع غزة
التاريخ
11/17/2023 3:12:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دخلت كمية من الوقود تعادل 17 ألف لتر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مساء الجمعة، لصالح شركة الاتصالات الفلسطينية لإعادة تشغيل أبراج الاتصالات المتوقفة منذ الخميس بسبب نفاد الوقود.
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