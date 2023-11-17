دعوة لإحياء فكرة الجيش الشعبي في الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدر علماء الشريعة الإسلامية في الأردن، بيانًا حول اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.
وأجمع العلماء في البيان، أنّ الشعب الفلسطيني كان لا بد له من أن يقاوم الغطرسة الصهيونية التي تحتل أرضه، والتي وجدت لممارسة جرائم إرهابية بحق المسلمين في أرض العرب.
واكدوا في البيان على ضرورة التراص والوقوف في صف واحد في وجه الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يرحّل أزمته إلى الأرض الأردنية، ومن ذلك الإصرار على عدم قبول التهجير، وأن "نعدّ العدّة لأيّة احتمالات سلبية"، و"ضرورة إحياء فكرة الجيش الشعبي" ليكون رديفًا للقوات المسلحة لانّ الأردن مستهدف من قبل الاحتلال.
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