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دعوة لإحياء فكرة الجيش الشعبي في الاردن

11/17/2023 3:12:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدر علماء الشريعة الإسلامية في الأردن، بيانًا حول اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.
وأجمع العلماء في البيان، أنّ الشعب الفلسطيني كان لا بد له من أن يقاوم الغطرسة الصهيونية التي تحتل أرضه، والتي وجدت لممارسة جرائم إرهابية بحق المسلمين في أرض العرب.
واكدوا في البيان على ضرورة التراص والوقوف في صف واحد في وجه الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يرحّل أزمته إلى الأرض الأردنية، ومن ذلك الإصرار على عدم قبول التهجير، وأن "نعدّ العدّة لأيّة احتمالات سلبية"، و"ضرورة إحياء فكرة الجيش الشعبي" ليكون رديفًا للقوات المسلحة لانّ الأردن مستهدف من قبل الاحتلال.

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