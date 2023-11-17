العفو الدولية: التهجير القسري لسكان غزة جريمة حرب
التاريخ
11/17/2023 3:12:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصفت الأمين العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، التهجير القسري لسكان غزة بأنه من جرائم الحرب.
وفي حوار مع قناة (فرانس 24) بثته اليوم الجمعة، قالت كالامار، إن الذي يجري في القطاع هو أزمة لم يسبق لها مثيل .
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