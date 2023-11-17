المهندسين تشيد بقرار الأردن بشأن اتفاقية الطاقة والمياه مع إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحبت نقابة المهندسين الأردنيين بتصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، التي أكد فيها عدم نية الأردن توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح نقيب المهندسين ورئيس مجلس النقباء، المهندس أحمد سمارة الزعبي في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن النقابة قامت سابقا بتشكيل لجنة فنية لدراسة وتطوير بدائل وطنية لتلبية احتياجات المملكة من المياه والطاقة، من دون الحاجة للتعاون مع الاحتلال.
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