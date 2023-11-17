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المهندسين تشيد بقرار الأردن بشأن اتفاقية الطاقة والمياه مع إسرائيل

11/17/2023 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحبت نقابة المهندسين الأردنيين بتصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، التي أكد فيها عدم نية الأردن توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال الإسرائيلي.


وأوضح نقيب المهندسين ورئيس مجلس النقباء، المهندس أحمد سمارة الزعبي في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن النقابة قامت سابقا بتشكيل لجنة فنية لدراسة وتطوير بدائل وطنية لتلبية احتياجات المملكة من المياه والطاقة، من دون الحاجة للتعاون مع الاحتلال.

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