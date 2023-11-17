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أبو عبيدة يكشفُ عن ضربات مزلزلة ضد جنود الاحتلال

11/17/2023 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مجاهدي القسام تمكنوا خلال ال4 أيام الأخيرة من إعطاب 62 آلية عسكرية، واخراجها عن الخدمة تنوعت بين دبابات وناقلات جند وجرافات.
وكشف أبو عبيدة في كلمة صوتية -اليوم الجمعة- عن إجهاز كتائب القسام على كل جنود الاحتلال الذين يتمركزون في بناية في بيت حانون.
وأضاف: قتلنا 9 جنود "إسرائيليين" ودمرنا عربتين عسكريتين ودمرنا شقة تحصن فيها جنود العدو وقتلنا من كانوا فيها".
وتابع:"دمر مجاهدونا امس شقة كان يتوغل بها جيش الاحتلا ل وادى الى قتل واصابة جميع من فيها".




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