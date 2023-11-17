اكتشاف الهيموجلوبين في البشرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهر باحثون من شركة «إلسيفيير» شركة النشر الأكاديمية الهولندية المتخصصة في المحتوى العلمي، لأول مرة أن الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء حيث يرتبط بالأكسجين، موجود أيضاً في البشرة، وهي أنسجة الجسم الخارجية لبشرتنا.
كما اكتشف الباحثون، بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة الأمراض الجلدية الاستقصائية، بروتين الهيموجلوبين في الخلايا الكيراتينية للبشرة وبصيلات الشعر، وهو ما يضيف دليلاً غير متوقع لفهم آلية عمل الدفاع عن البشرة.
وأجرى الباحثون تحليلاً مقارناً للبشرة بأكملها، واكتشفوا أن الجينات المسؤولة عن إنتاج الهيموجلوبين كانت نشطة للغاية في الجزء العلوي من الجلد «البشرة».
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