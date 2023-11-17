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اكتشاف الهيموجلوبين في البشرة

11/17/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهر باحثون من شركة «إلسيفيير» شركة النشر الأكاديمية الهولندية المتخصصة في المحتوى العلمي، لأول مرة أن الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء حيث يرتبط بالأكسجين، موجود أيضاً في البشرة، وهي أنسجة الجسم الخارجية لبشرتنا.

كما اكتشف الباحثون، بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة الأمراض الجلدية الاستقصائية، بروتين الهيموجلوبين في الخلايا الكيراتينية للبشرة وبصيلات الشعر، وهو ما يضيف دليلاً غير متوقع لفهم آلية عمل الدفاع عن البشرة.

وأجرى الباحثون تحليلاً مقارناً للبشرة بأكملها، واكتشفوا أن الجينات المسؤولة عن إنتاج الهيموجلوبين كانت نشطة للغاية في الجزء العلوي من الجلد «البشرة».


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