«فنون نيويورك أبوظبي» يقيم النسخة التاسعة من «حكاية» احتفاءً باليوم الوطني

يقيم مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يتضمن استضافة النسخة التاسعة من «حكاية» يوم الاثنين 27 نوفمبر الجاري.



يشارك في الفعالية عدد من الشعراء وفناني الأداء والموسيقيين ورواة القصص من خلفيات متنوعة في أداء أعمال تتناول مفهوم الوطن، ومشاركة تراثهم وثقافاتهم، سعياً للتحقق عن العلاقة بين البلد والمدينة والأسرة مع هذه المفاهيم.

تقود الحفل المديرة ريم المنهالي، خريجة جامعة نيويورك أبوظبي، والمؤلفة المشاركة لمسرحية «الرحيل»، والحائزة على جائزة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون للإبداع، في أمسية خلابة تشمل عروضاً تسلط الضوء على التنوع الثقافي الذي تزدان به دولة الإمارات العربية المتحدة. تتضمن تشكيلة الفعالية عرضاً لجوقة «بسمة» العربية، وجاد الكريم تاتو (سوريا)، وفرقة WYWY (الفلبين).

كما يشارك الشاعر الحائز على جائزة بوليتزر وعضو هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي غريغوري باردلو (الولايات المتحدة الأمريكية)، إلى جانب الفنانة الحائزة على جائزة ريتشارد ميل رند عبد الجبار (العراق/ كندا)، ورشا الدويسان (الكويت)، ورواد ريدان (لبنان)، وصالحة عبيد حسن وسمر عبد الجابر وعلي زين (فلسطين)، وشهد السقاف (الإمارات).

ساهمت مجموعة من أبرز الشخصيات في المشهد الفني والثقافي المحلي في اختيار تشكيلة فناني الأداء من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون؛ ودوريان بول روجرز، الشاعر ومنتج فعالية «إيقاعات على السطح» التي تقام شهرياً في جامعة نيويورك أبوظبي؛ وأسامة معتصم، المسوق ومؤسس كل من cl-u والعلامة التجارية nvr frgttn؛ وفرح شما، الشاعرة والممثلة الفلسطينية؛ وصفية البلوشي، فنانة صوت ومساعدة الأبحاث في مجموعة أبحاث الموسيقى والثقافات الصوتية في جامعة نيويورك أبوظبي ضمن برنامج زمالة كوادر للأبحاث.

وعلق بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون: «إن «حكاية» من أولى الفعاليات التي أقمناها بعد تأسيس مركز الفنون، وهي تمثل فرصة مهمة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلفيات متعددة لمشاركة وجهات نظرهم الفنية والثقافية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. تمنحنا هذه الفعالية فرصة للتفكر في مفاهيم المنزل والأسرة والموقع بكل ما تحمله من معانٍ باختلاف أساليب التعبير عنها. وفي كل عام، ننظم فعالية «حكاية» بشكل تعاوني بشكل يشرك الجميع في عرض يشمل فنانين مرموقين عالمياً جنباً إلى جنب مع فنانين محليين على المسرح ذاته».



