إعفاء العارضين من رسوم الإيجار والمشاركة في «العين» و«الظفرة» للكتاب

أكد مركز أبوظبي للغة العربية إعفاء جميع العارضين من رسوم الإيجار والمشاركة في «مهرجان العين للكتاب 2023» الذي ينطلق غداً ويستمر لغاية 25 نوفمبر، و«مهرجان الظفرة للكتاب 2023» الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر، دعماً للناشرين الإماراتيين والعرب والعالميين، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للمركز الرامية إلى النهوض باللغة العربية في جميع الجوانب الأكاديمية والثقافية، وتحفيز جهود البحث ونقل المعرفة والإبداع والتأليف والترجمة والنشر.



ويعكس قرار الإعفاء ريادة أبوظبي بوصفها منارة عالمية للثقافة ومركزاً لأعمال قطاع النشر، ويأتي ضمن جهود المركز الساعية إلى دعم الناشرين من جميع أنحاء العالم عبر توفير كل الحلول اللازمة لتمكين استمرارية ونمو أعمالهم.

ويعفي القرار، الذي يأتي للعام الثالث على التوالي، جميع العارضين والناشرين المشاركين في كل من «مهرجان العين للكتاب 2023» و«مهرجان الظفرة للكتاب 2023» من رسوم الإيجار والمشاركة، الأمر الذي يوفر حافزاً إضافياً يستقطب الرواد ودور النشر وأبرز الجهات العاملة والمعنية بقطاع الكتاب والنشر إلى هذه الفعاليات السنوية المهمة، على نحو يثري الساحة الثقافية المحلية والإقليمية، ويرفد المكتبة العربية بحصيلة واسعة من الإصدارات العالمية.



يذكر أن «مهرجان العين للكتاب» (المعروف سابقاً باسم معرض العين للكتاب) قد تأسس عام 2009، ويحتفي بتراث مدينة العين الثقافي الغني، والأعمال الملهمة للكتّاب والمفكرين والمبدعين الإماراتيين في الماضي والحاضر. ويقدم المهرجان، الذي أعيد تسميته عام 2022، برنامجاً متنوعاً يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة وإلهام الناس للتواصل مع التراث والثقافة والإبداع الإماراتي، من خلال بث الحياة في القصص الإماراتية والشعر والأفلام والفن والموسيقى للجميع، ولا سيما فئة الشباب.

ويسعى «مهرجان الظفرة للكتاب»، (المعروف سابقاً باسم معرض الظفرة للكتاب)، الذي تأسس عام 2018، إلى توفير محتوى معرفي يربط مختلف شرائح المجتمع بموروثها الإماراتي الأصيل، ويوثق صلتها بالماضي العريق الذي يبعث على الفخر والاعتزاز ويحفز قيم الانتماء والولاء للوطن.



