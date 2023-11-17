«جمعية الناشرين الإماراتيين» تهنئ «أجيال» بنيل جائزة محمد بن راشد للغة العربية

هنأ عبدالله الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين مؤسسة «أجيال»، التي تحمل عضوية جمعية الناشرين الإماراتيين، على الفوز بجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية في دورتها السابعة عن فئة «أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية وتعلمها في التعليم المبكر»، وذلك عن مبادرة «كتاب واحد عليكم ويوم دراسي علينا» التي أطلقتها «أجيال» بهدف نشر حب القراءة باللغة العربية ودعم جودة التعليم حول العالم.

وأشار الكعبي إلى أن مثل هذا التقدير يعكس مدى أصالة وإبداع المبادرة التي أطلقتها «أجيال» ونجاحها في تحقيق مستهدفاتها. وأكد اعتزاز الجمعية بالإنجازات التي يحققها أعضاؤها، والتزامها بالدعم المتواصل لهم في جميع مساعيهم.



وتعليقاً على هذا الفوز، قال عبدالله الشرهان الشريك المؤسس والمدير الإبداعي لمؤسسة أجيال: «أطلقنا مبادرة «كتاب واحد عليكم ويوم دراسي علينا» استجابة من مؤسسة «أجيال» للحاجة الملحة إلى معالجة قضية الفجوة التعليمية الحادة التي تفاقمت بفعل جائحة كوفيد، والتي ألقت بظلالها على مستقبل ملايين الأطفال، وذلك انطلاقاً من التزام المؤسسة بمسؤوليتها الاجتماعية، ومهمتها في تعزيز ثقافة القراءة ودعم التعليم محلياً وعالمياً».



وأوضح: «يتم تخصيص جزء من عائدات الكتب لتمويل أيام دراسية للأطفال المحتاجين، بالشراكة مع «دبي العطاء». هذا النهج يتيح آفاقاً أوسع للأطفال ليس في القراءة وحسب، بل أيضاً في معرفة قيمة التضامن والعطاء»، معرباً عن الفخر بهذا الفوز، والتقدير العميق لمنظمي الجائزة على هذا التكريم الذي يعد دعماً لجهود المؤسسة ورسالتها.



يذكر أن مؤسسة «أجيال» نالت أيضاً جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عن فئة «الكتاب المصور»، وذلك عن كتاب «فيل على إصبعي»، تأليف ورسومات الكاتب الإماراتي عبدالله الشرهان والصادر عن دار «أجيال» للنشر، حيث توج الفائزون بفئاتها الخمس خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023. كما كان كتاب «حكاية من لونين» للكاتب الشرهان، والصادر عن «دار أجيال» للنشر، قد حصد جائزة الدورة 14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023 عن فئة أفضل «كتاب للطفل باللغة العربية» للأعمار من 4 إلى 12 عاماً.



